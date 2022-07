학생들 다같이 소설 내고 전시회 여는, '이상한' 수업

큰사진보기 ▲ "리얼 월드 러닝"의 과정 [그림 설명 시작] 까만 선으로 나선이 그려져 있고, 그 끝은 화살표이다. 나선에서 가장 작은 원의 중심에는 ‘탐색 역량, 주제 - 나’라고 적혀 있다. 그보다 조금 더 큰 중간 원의 테두리에는 ‘연결 역량, 자원 연결 - 제 3의 어른’이라고 적혀 있다. 마지막으로, 나선의 끝에는 ‘실행 역량, 결과물 - 일반 대중’이라고 적혀 있다. [그림 설명 끝] ⓒ 김하늬 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 학생들의 작품을 모은 소설집 <옛날 옛적에 뉴올리언스라는 도시에서> 표지. [그림 설명 시작] 바탕은 진한 주황색이다. 표지 하단에는 하얀색 파도가 그려져 있고, 사람의 형상을 한 까만색 캐릭터의 머리가 물 아래 잠겨 있다. 표지 상단에는 책 제목이 쓰여 있다. [그림 설명 끝] ⓒ 826 New Orleans 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 홈리스 문제를 알리는 전시회를 준비하는 학생들의 모습. [사진 설명 시작] 교실 바닥에 PVC 소재 천이 깔려 있고, 여덟 명의 학생들이 그 위에 앉거나 엎드린 채 마커로 천을 꾸미고 있다. [사진 설명 끝] ⓒ Teague Tubach 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 학생들이 직접 기획한 홈리스에 관한 전시회. [사진 설명 시작] 하얀색 구조물에 천을 덮어 씌워서 만든 터널 안에 여러 예술 작품들이 전시되어 있다. 가장 가까이 보이는 작품은 캔버스를 갈색으로 칠한 뒤 울고 있는 한 여성과 그녀를 차갑게 응시하는 여러 개의 눈을 그린 것이다. 작품에는 "I suffer yet they just stare"이라고 적혀 있다. [사진 설명 끝] ⓒ Teague Tubach 관련사진보기

"저는 세상과 연결된 프로젝트 수업(project-based learning, PBL)를 통해 학생들이 비판적 사고, 협업, 창의력 등의 역량을 키울 수 있다고 생각합니다. 또한, PBL은 자기 주도적 학습을 독려합니다. 학생들은 단순히 지식과 역량을 수동적으로 흡수하는 것이 아니라, 그 지식과 역량에 대한 주도권을 갖게 되죠."

덧붙이는 글 | 유쓰망고는 학생이 주도성을 가질 수 있는 공교육 환경을 만드는 교육 비영리단체입니다. 이 글은 유쓰망고 블로그에도 게재됩니다. (https://blog.naver.com/youthmango)