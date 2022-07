덧붙이는 글 | 1 기업의 비정부기구(NGO)에 대한 대응전략, 박희준, 서울대학교 경영대학 경영연구소, 경영논집, Vol.50, pp. 169-183, 2016



[2] [2] 소비자 정치와 기업의 사회적 책임: 나이키의 글로벌 상품사슬을 중심으로, 임석준, 한국정치학회, 한국정치학회보, 2005, vol.39, no.2, pp. 237-254 (18 pages)



[3] "왜 글로벌 패션의류기업은 인권경영에 나서게 되었나", 이원재, 한국의류학과, 패션정보와 기술 제 6권, 22-26, 2009



[4] "[착한경제] 나이키 - 세계화 황태자, 노동 착취 기업, 그리고 사회책임기업까지", 한겨레경제사회연구원, 이원재, 2014. 10.20



[5] How activism forced Nike to change its ethical game, The Guardian, Simon Birch, 2012.06.06 16.0



[6] 소비자 정치와 기업의 사회적 책임: 나이키의 글로벌 상품사슬을 중심으로, 임석준, 한국정치학회, 한국정치학회보, 2005, vol.39, no.2, pp. 237-254 (18 pages)



[7] "왜 글로벌 패션의류기업은 인권경영에 나서게 되었나", 이원재, 한국의류학괴, 패션정보와 기술 제 6권, 22-26, 2009



[8] "왜 글로벌 패션의류기업은 인권경영에 나서게 되었나", 이원재, 한국의류학괴, 패션정보와 기술 제 6권, 22-26, 2009



[9] Nike Shoe Plant in Vietnam Is Called Unsafe for Workers, The New York Times, By Steven Greenhouse, 1997.11.08



[10] "공해배출환…환경파괴… "우리 사전엔 없다"", 중앙일보, 김상수, 2005. 05.05



[11] "새차증후군 톨루엔", 환경부, 환경정책일반



[12] google 금융, NIKE 주가 추이



[13] 기업의 비정부기구(NGO)에 대한 대응전략, 박희준, 서울대학교 경영대학 경영연구소, 경영논집, Vol.50, pp. 169-183, 2016



[14] 기업의 비정부기구(NGO)에 대한 대응전략, 박희준, 서울대학교 경영대학 경영연구소, 경영논집, Vol.50, pp. 169-183, 2016



[15] 소비자 정치와 기업의 사회적 책임: 나이키의 글로벌 상품사슬을 중심으로, 임석준, 한국정치학회, 한국정치학회보, 2005, vol.39, no.2, pp. 237-254 (18 pages)



[16] 소비자 정치와 기업의 사회적 책임: 나이키의 글로벌 상품사슬을 중심으로, 임석준, 한국정치학회, 한국정치학회보, 2005, vol.39, no.2, pp. 237-254 (18 pages)



[17] 기업의 비정부기구(NGO)에 대한 대응전략, 박희준, 서울대학교 경영대학 경영연구소, 경영논집, Vol.50, pp. 169-183, 2016



[18] NIKE, Inc. 1998 Annual Report



[19] 기업의 비정부기구(NGO)에 대한 대응전략, 박희준, 서울대학교 경영대학 경영연구소, 경영논집, Vol.50, pp. 169-183, 2016



[20] 기업의 비정부기구(NGO)에 대한 대응전략, 박희준, 서울대학교 경영대학 경영연구소, 경영논집, Vol.50, pp. 169-183, 2016



[21] [착한경제] 나이키 - 세계화 황태자, 노동 착취 기업, 그리고 사회책임기업까지, 한겨레경제사회연구원, 2014.10.20

[22] [착한경제] 나이키 - 세계화 황태자, 노동 착취 기업, 그리고 사회책임기업까지, 한겨레경제사회연구원, 2014.10.20



[23] "기업은 인권증진의 주체", 이상수, 국가인권위원회 휴먼레터, 2011.10.15



[24] "왜 글로벌 패션의류기업은 인권경영에 나서게 되었나", 이원재, 한국의류학과, 패션정보와 기술 제 6권, 22-26, 2009



[25] 유엔 글로벌콤팩트 홈페이지



[26] 나이키 홈페이지, sustainability



[27] 나이키 홈페이지, sustainability



[28] 나이키 홈페이지, sustainability



[29] NIKE.com, WASTE



[30] NIKE.com, WASTE



[31] Statistica.com. "Nike's net income worldwide from 2005-2021.", 2021.09.24



[32] Nike, "FY20 NIKE, Inc. Impact Report."



[33] World Benchmarking Aliance, Gender Benchmark, NIKE



[34] World Benchmarking Aliance, Gender Benchmark, NIKE



[35] Statistica.com. "Brand value of the sports company Nike worldwide from 2016-2021." 2021.10.20



[36] Girl Effect Embarks on New Chapter, NIKE NEWS, 2015.10.01



[37] Statistica.com. "Brand value of the sports company Nike worldwide from 2016-2021." 2021.10.20



[38] NIKE.com, Coaching Girls Virtual Training



[39] 나이키 페미니즘을 타고 넘기, 경향신문, 손희정, 20.07.15



[40] World benchmarking alliance gender benchmark-NIKE, 2021



[41] "우린 중국 위한 브랜드"…무릎 꿇은 나이키 '신고가', 한경, 오정민, 2021.06.26