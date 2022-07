'이스털린의 역설' 제시한 노학자의 행복 처방

▲ 시계열이 경기의 확장 국면만 포함하고 있는 이행기의 과거 사회주의 국가들을 제외하면, 장기로 갈수록 1인당 GDP의 연평균 성장률과 행복의 연평균 변화량은 시계열적 상관이 없다(실선). 장기는 12~39년, 중기는 12~15년의 시계열을 분석. Easterlin, R. A., & O"Connor, K. (2020). The Easterlin Paradox. Available at SSRN 3743147.