지구를 구하는 사람에게 1300억... 상금의 주인공은?

덧붙이는 글 | 참고자료

​​​​​​​

[1] IPCC. [Climate Change and Land] Chapter 4: Land Degradation. 398쪽.

https://kbiochar.com/biochar “2022년 5월 19일 확인”

한국토양비료학회. 이종문 외 5명. (2021). [지구온난화 대응을 위한 CDR(carbon dioxide removal) 기술-바이오차를 중심으로-]. 한국토양비료학회 학술발표회 초록집. 235쪽.



[2] Cole Hons. (2022.04.22.) “PlantVillage Team awarded $1M in the Elon Musk XPRIZE Carbon Removal Competition”. Penn State.



[3] https://www.xprize.org/prizes/elonmusk. “2022년 5월 19일 확인”



[4] https://www.xprize.org/prizes/elonmusk/sponsors “2022년 5월 19일 확인”



[5] https://www.xprize.org/prizes “2022년 5월 19일 확인”

https://youtu.be/Rxqp84BkpRk “2022년 5월 19일 확인”



[6] competition guidelines (pdf) 11-13쪽. “2022년 5월 19일 확인”



[7] XPIZE, (2022.04.22.) “XPIZE AND THE MUSK FOUNDATION AWARD $15M TO PRIZE MILESTONE WINEERS IN $100M CARBON REMOVAL COMPETITION”.



[8] competition guidelines (pdf) 14-18쪽. “2022년 5월 19일 확인”



[9] XPIZE, (2022.04.22.) “XPIZE AND THE MUSK FOUNDATION AWARD $15M TO PRIZE MILESTONE WINEERS IN $100M CARBON REMOVAL COMPETITION”.



[10] https://www.iea.org/reports/direct-air-capture “2022년 5월 19일 확인”



[11] Carbfix. (2022.04.22.) “Carbfix wins two Milestone Prizes in Musk Foundation’s XPRIZE”



[12] https://www.carbfix.com/direct-air-capture



[13] https://www.heirloomcarbon.com/



[14] https://verdox.com/technology “2022년 5월 19일 확인”

Jonte Boysen. (2022.04.22.) “Verdox Wins $1M XPRIZE Carbon Removal Award Together with Partner Carbfix”. Businesswire.

참고) 에너지 패널티: https://ccsknowledge.com/blog/international-ccs-knowledge-centre-study-lowers-the-energy-penalty-for-ccs-technology



[15] 강선일. (2021.05.14.) “[무엇이든 물어보세요] Q. 퍼머컬쳐가 무엇인가요?”. 한국농정신문.



[16] https://www.climatefoundation.org/xprize.html “2022년 5월 19일 확인”

https://www.climatefoundation.org/what-is-marine-permaculture.html “2022년 6월 8일 확인”



[17] https://www.metaltechnews.com/story/2022/04/27/mining-tech/carbon-capture-mining-tech-wins-xprize/921.html. “2022년 6월 9일 확인”



[18] https://www.globalgae.com/copy-of-join-us “2022년 5월 19일 확인”



[19] Robert Perkins. (2022.04.22.) “Startup from Caltech Nabs XPIZE Award”. Caltech.