가평군 '잠곡 김육 선생 기념관' 설립의 길 열리나

'가평 매니페스토 실천본부'는 제8회 지방선거를 앞두고 출마한 각 후보들과 '가평군민이 제안한 청소년 심쿵 정책'의 공약 수용을 제안하고, 이를 수용한 후보들과 실천 서약을 맺었습니다. 서약에 참여한 후보들 가운데 당선자들이 나왔고, 그 결과에 따라 실현 가능해진 공약들이 결정됐습니다. 가평 매니페스토 실천을 통해 청소년 심쿵 정책의 매직 방정식을 두 번에 걸쳐 연재합니다. [기자말]

큰사진보기 ▲ 대동법의 주창자, 실학의 태두로 조선시대 최고의 경세개혁가로 평가받는 잠곡 김육 선생 초상(1580~1658) ⓒ 잠곡 김육 선생 기념사업회 관련사진보기

"왕자(王者)의 정사(政事)는 백성을 편안하게 하는 것보다 우선할 일이 없으니 백성이 편안한 연후에야 나라가 안정될 수 있습니다. 백성들이 부역(賦役)에 시달려 즐거이 살면서 일할 마음이 없으니, 원망하는 기운이 쌓이고 맺혀 그 형상이 하늘에 보이는 것은, 필연의 이치입니다. 대동법(大同法)은 역(役)을 고르게 하여 백성을 편안케 하기 위한 것이니 실로 시대를 구할 수 있는 좋은 계책입니다. 이 법의 시행을 부호들이 좋아하지 않습니다. 국가에서 영(令)을 시행하는 데 있어서 마땅히 소민(小民)들의 바람을 따라야 합니다. 어찌 부호들을 꺼려서 백성들에게 편리한 법을 시행하지 않아서야 되겠습니까." - <효종실록> 2권, 효종 즉위년(1649년) 11월 5일 경신 4번째 기사, "우의정 김육이 호서‧남 지방의 대동법 시행을 건의하여 대신과 의논하다" 중

큰사진보기 ▲ 2021년 10월 13일 잠곡 선생 추모 제례 후 기념사진. "잠곡 김육 선생 기념사업회"는 매년 잠곡 선생 추모제례를 드린다. ⓒ 신동진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 신동진 대표는 현재 '잠곡 김육 선생 기념사업회' 사무국장도 역임하고 있습니다.

제8회 지방선거 당선자들이 서약했던 '가평군민이 제안한 청소년 심쿵 정책'(이하 청심쿵 정책)의 청사진이 그려졌다. '청심쿵 정책'이 모두 실현된다면 가평군은 가히 '청소년 유토피아'로 불려도 손색이 없을 것 같다. 전국 89곳의 인구감소 지역 중 한 곳으로, 인구소멸의 위기를 겪고 있는 가평군이 '청소년 유토피아'라는 지역 정체성을 갖게 된다면 인구 활력을 높이고 지역 회생을 하는 데 크게 이바지할 것이다.선거 결과 광역단체 경기도지사와 기초단체 가평군수의 소속 정당이 엇갈려 당선됐다. 김동연 경기도지사 당선자는 더불어민주당, 서태원 가평군수 당선자는 국민의 힘 소속이다. 정당의 처지에서 보면 희비가 교차하겠지만 '청심쿵 정책'의 관점에서 보면 어떻게 될까?김동연 당선자에게 제안했던 4개의 정책 중 김 당선자가 '수용'을 했던 정책은 1개다. 바로 '잠곡 김육 선생 기념관 설립 및 운영'이다. 서태원 당선자는 제안했던 12개 청심쿵 정책을 모두 수용했다. 그 안에 '잠곡 김육 선생 기념관 설립 및 운영' 정책도 있다.비록 정당이 엇갈려 당선됐지만 '청심쿵 정책'을 고리로 여야협치, 광역-기초 합의 공약이 탄생한 것이다. 필자는 앞선 글에서 '공정'의 상징 대동법의 주창자 잠곡 김육 선생의 기념관이 왜 필요한지를 밝힌 바 있다. (관련 기사 : 가평군민 뽑을 경기도의원 후보는? ) 이번 글에서는 두 당선자의 입장에서 필요한 이유를 얘기하고자 한다.김동연 당선자와 서태원 당선자 두 사람의 중요한 공통점이 있다. 모두 공무원 출신으로 단체장이 됐다는 점이다. 잠곡 김육 선생도 조선 시대의 공무원이셨다. 선거 공보물의 두 당선자 재산신고 현황을 보면 김동연 당선자는 4억여 원, 서태원 당선자는 14억여 원이다. 두 당선자 모두 공무원 생활 중 큰 부를 축적하지는 않은 것으로 보인다. 특히 김동연 당선자는 퇴임 후 로펌의 거액 영입 제안을 거절했다고도 하니 부를 쫓는 삶을 살지는 않았던 것 같다.잠곡 선생도 바로 그런 분이었다. 잠곡 선생은 임진왜란과 병자호란 두 큰 전란 후 도탄에 빠진 백성과 국가를 살리기 위해 충청도, 전라도에 대동법을 추진하는 등 '안민부국(安民富國)'을 위한 공직 수행에 전념했다. 그 결과 영의정까지 지내고 나이가 74세가 되도록 거처할 변변한 집 한 채를 마련하지 못했다. 결국, 보다 못한 장남이 서울 남산 밑에 거처를 마련해드렸는데 그것도 세 칸짜리 초가집에 불과했다. 선생은 그 집에서 5년을 살고 생을 마감했다.선생이 관직에 나서기 전 잠곡(현재 청평4리 지역)에서 가난한 농부의 삶을 살며 손수 지었던 집도 초가삼간이었다. 평생 부정한 방법은 물론이고 정상적인 방법으로도 재산 축적과는 거리가 먼 삶을 살았던 청백리의 표본이요 공복(公僕)의 표상이신 분이 바로 잠곡 선생이다.공무원으로서 성실히 소임을 다하고 이제 선출직에 당선돼 수많은 공무원을 통솔해야 할 책임자가 된 김동연, 서태원 두 당선자가 잠곡 선생의 선양을 주저할 이유는 없을 것이라 생각한다. 경기도와 가평군 공무원의 선공후사, 실사구시, 적극 행정, 청렴의 롤모델로서 제시할 수 있는 역사적 인물이 바로 잠곡 김육 선생이기 때문이다.더구나 이 시대 최고의 화두 중 하나인 부동산 문제, 공정과세의 문제를 푸는 데 잠곡 김육 선생과 대동법은 큰 지혜의 보고다. 잠곡 선생은 우의정이 되자 바로 임금 효종에게 아래와 같은 건의를 했다.잠곡 김육 선생 기념관이 건립된다면, 그곳은 잠곡 선생의 삶과 정신, 그리고 선생의 안민부국(安民富國)의 신념이 담긴 대동법 연구의 허브가 될 것이다. 또한 정쟁과 탁상행정을 넘어 실사구시 행정을 염원하는 정치인, 공무원, 학자, 학생들의 소통과 정보공유의 장이 될 것이다.이런 학술‧문화적 의미를 넘어 스위스의 작은 산촌마을 다보스에서 매년 열리는 세계적인 민간회의 '다보스 포럼'과 같은 국가적 포럼을 매년 개최해 가평군 특히 '잠곡'이 있는 청평을 수도권 MICE 관광의 1번지로 만드는 계기도 만들 수 있을 것이다. 유 캔 두 매직! (You can do Magic!) 김동연, 서태원 두 당선자가 함께 손잡고 펼치는 매직을 기대하게 되는 이유다.