'ESG의 유행은 언제까지 계속될까요?'

큰사진보기 ▲ 책표지(마인드큐브) ⓒ 마인드큐브 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 픽사베이 관련사진보기

"우리가 가이아의 존재 안에서 생활을 영위하는 데에는 아무런 규범도 법률도 필요치 않다. 그러나 우리가 행하는 모든 행위에는 반드시 그 결과가 따른다는 것을 결코 잊어서는 안 될 것이다." - 제임스 러브룩 <가이아-살아있는 생명체로서의 지구> 중에서

큰사진보기 ▲ 월가의 Occupy Wall Street(OWS) 시위 모습 ⓒ 픽사베이 관련사진보기