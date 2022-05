전교조 "교육감선거에 혐오 표현" 중도·보수후보 10명 고소

큰사진보기 ▲ 임태희 경기도교육감 후보와 조전혁 서울시교육감 후보를 비롯한 중도·보수 교육감 후보들이 17일 오후 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "6월 1일 치러지는 교육감 선거에서 전교조 교육감들을 심판해달라"고 호소하며 "전교조 아웃" 구호를 외치고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

전국교직원노동조합(전교조)은 10개 지역의 중도·보수 교육감 후보를 명예훼손(모욕)과 업무방해 혐의로 서울지방경찰청에 고소했다고 25일 밝혔다.전교조가 고소한 교육감 후보는 경기 임태희 후보, 서울 조전혁 후보, 인천 최계운 후보, 대구 강은희 후보, 세종 이길주 후보, 충북 윤건영 후보, 충남 이병학 후보, 강원 유대균 후보, 경북 임종식 후보, 경남 김상권 후보다.전교조는 고소장에서 이들이 지난 17일 국회 소통관에서 중도·보수 교육감 후보 연대 출범식을 열면서 '반(反)지성교육 OUT, 반자유교육 OUT, 전교조 OUT'을 슬로건으로 내세운 점, 조전혁 후보가 '전교조 교육 OUT' 현수막을 서울시내에 내건 점을 지적했다.전교조는 "'전교조 교육 OUT'은 '동성애자 OUT'과 마찬가지로 전형적인 혐오 표현"이라며 "노조 가입·활동을 이유로 특정 노동조합과 그 조합원에 대해 적의를 드러내고 그들을 차별하고 배제하도록 선동하는 표현"이라고 주장했다.앞서 전교조는 지난 20일 국가인권위원회에도 '전교조 교육 OUT'이라는 표현을 선거운동 기간에 중단할 수 있도록 즉각적인 조처를 할 것을 촉구하는 내용의 긴급구제 신청을 냈다.