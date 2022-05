시장통 농협 앞에서 춤춘 날, 그는 눈을 떼지 못했다

30대 암환자가 되고 나서야 제 삶을 더 사랑하게 됐습니다. 반려자의 보살핌 덕에 더 너그러워졌고, 치료 과정 중 느낀 점을 춤으로 표현하며 밝아졌고, 삶의 깊이를 더해가고 있습니다. 나를 살리는 춤 이야기를 나누고자 합니다. [기자말]

큰사진보기 ▲ 힐링커뮤니티댄스 2017 광화문 세종대로 행사 춤의학교(대표 최보결) 힐링커뮤니티댄스 공연 ⓒ 곽승희 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 사랑처럼, 춤도 그렇게 만났다. ⓒ unsplash 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 힐링커뮤니티댄스 공연 지난 3월 서울 목3동깨비시장에서 열린 <목동워커스영화제> 개막식 축하 공연에 나선 춤의학교(대표 최보결) 춤꾼들. 나는 왼쪽에서 두 번째로 서있다. ⓒ 곽승희 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 힐링커뮤니티댄스 공연 지난 3월 서울 목3동깨비시장에서 열린 <목동워커스영화제> 개막식 축하 공연에 나선 춤의학교(대표 최보결) 춤꾼들. ⓒ 곽승희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 개인 브런치에도 업로드 예정입니다.