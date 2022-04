4월 22일 밤 8시, 10분 '어둠 체험'으로 초대합니다

덧붙이는 글 | [참고자료]



'The History of Earth Day' (EARTHDAY.ORG 누리집)



'Earth Day Action Starts at Your Dinner Table' (미국 플로리다주 오렌지카운티 정부 누리집, 2022. 4.18)



Tori B. Powell, 'Test your Green IQ: 10 Earth Day facts that might surprise you' (CBS News 누리집, 2022. 4.19)



이현찬, '김해시, 지구의 날 맞아 기후변화주간 운영' (뉴스경남, 2022.4.19)



구미현, '동서발전, '탄소중립주간' 운영…온실가스 줄이기 실천' (뉴시스, 2022. 4.19)



한영선, '코레일유통, '지구의 날' 다양한 친환경 캠페인 전개' (머니S, 2022.4.19)



고상우, '마녀공장, 지구의 날 맞아 ‘꿀벌을 위한 도시숲’ 캠페인 진행' (패션웹진스냅, 2022. 4.19)



강경록, '롯데월드, 지구의 날 맞아 친환경 캠페인 확대' (이데일리, 2022.4.18)



김두환, '"지구를 위한 착한 소비"...교보생명 광화문글판, 친환경 가방으로 재탄생' (청년일보, 2022. 4.18)