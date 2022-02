제20대 대통령선거 실시간 트렌드에 대한 누리꾼 반응을 소개합니다.

큰사진보기 ▲ [실트_2022 대선] 북한·동아시아 전문가의 일침 ⓒ 김혜리 관련사진보기

13일 오후, 윤석열 국민의힘 대선 후보가 대선 캠페인 차원에서 탑승한 열정열차 좌석에 구두를 신은 채 두 발을 올린 사진이 공개됐습니다.해당 사진을 본 누리꾼들의 비판이 이어지자 영국 서섹스대 교수이자 북한 동아시아 전문가인 케빈 그레이 역시 해당 사진을 자신의 트위터에 공유하며 "이 사진 자체로 공직 자격 박탈의 근거가 된다(this in itself is grounds for disqualification from public office)"고 지적했습니다.이에 국민의힘 측은 "장시간 이동으로 인한 가벼운 다리 경련으로 다리를 올렸다"며 세심하지 못했던 부분에 대해 사과했습니다.