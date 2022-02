공간을 넘어 '시간'까지 담은 세계적 지도, 이겁니다

"<강리도>는 거대하고 상세한 한국으로부터 허술하지만 약 100개의 지명을 새겨 넣은 유럽에 이르기까지 유라시아와 아프리카의 광대한 영역을 보여준다. 중국은 넓고 상세하며 인도의 형태는 인식할 수는 있지만 미흡하다. ……이 지도는 긍지와 포부를 발산한다-지구적 시야를 추구했고 그러한 시야가 가능하다는 믿음을 보여주는 것이다. 당시 이 지도가 한국에서 일으켰던 흥분은 1492년의 지구의가 뉘른베르크에서 불러일으켰던 그것에 상당했다."

큰사진보기 ▲ 원형강리도 강리도의 원형 이미지 ⓒ 김선흥 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 동반구 인공위성에서 바라보는 동반구. 우단 동그라미는 한반도를 가리킴 ⓒ 구글 관련사진보기

"르네상스 후기의 정치적 세계지도들은 시간과 공간의 개념에 있어서 심오한 혁명을 보여준다- 그것이 관찰자에게 잘 포착되지는 않지만. 그러한 혁명의 성격을 파악하기 위해서 우리는 16세기 이전 가장 탁월한 지도를 살펴보는 것으로써 시작하는 것이 좋을지 모르겠다. 1402 <강리도>가 그것이다. 조선 왕조 초기 한국에서 나온 강리도는 흔히 당시 '동아시아에서 나온 가장 완전한 지도'라고 일컬어진다. 사실 강리도는 동아시아뿐 아니라 당시 전 세계에서 가장 완벽한 지도였을 것이다….<강리도>의 유래와 중요성에 대해서는 폭넓게 논해졌다. … 그러나 이 지도에서 가장 흥미롭고 두드러진 특징은 그것이 공간뿐 아니라 시간을 기록하고 있다는 점이다. …." (이 책의 34쪽)

"강리도는 역사학계에 큰 진동을 불러일으켰다 引起了歷史學界相當大的震撼."

- 葛兆光(중국 푸단대학)



"지도의 영역이 모든 사람을 경악하게 한다."

- 미야 노리코(교토대)



"지도의 정확성에 아연실색하게 된다(be astounded)."

- The Human Record vol.1



"한국뿐만 아니라 세계의 지도역사에서 획기적인 성취(epochal achievement)이다."

- <Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures>



"(<강리도>에 나타난) 유럽 중심의 세계관을 간단히 뒤엎는 객관적인 사실은 누가 보아도 명확하고 부정할 수 없는 것으로서, 볼수록 '충격적인 메시지'로 다가온다."

- 스기야마(교토대)

25권이 넘는 지리역사서(22개 언어로 번역)를 펴낸 펠리페(Felipe Fernandez-Armesto)의 저서 <1492>(2009)는 당시 아시아에서 나온 가장 뛰어난 지도가 '강리도'라고 전제하고 그 의미를 세계사적 맥락에서 짚는다. 내용 일부를 전하자면 이렇다.여기에서 지적하는 '지구적 시야global vision'는 강리도 가치의 핵심이라 할 수 있다. 강리도의 지리적 공간은 동으로는 동해와 울릉도로부터, 서로는 대서양상의 아조레스에 이른다. 북으로는 러시아 지역으로부터, 남으로는 아프리카의 남단과 그 아래의 망망대해에 이르고 있다. 이 놀라운 초광역 공간은 인공위성에서 한눈에 바라볼 수 있는 동반구 보다 그 영역이 넓은 것이다. 아래와 같이 대조해 보자.1402년 조선 왕국에서 강리도라는 지도가 만들어지기까지, 동서양의 어떤 지도도 그만큼 넓은 지리 영역을 사실적으로 그리지 못했다고 본다. 이 점이 강리도의 독보적인 세계사적 가치라 할 수 있다. 하지만 강리도는 지리적 공간만 담은 것이 아니다. 천하고금의 시간을 또한 담았다. 이를테면 전설적인 중국의 요순시대 정보를 찾아볼 수 있고, 고대 이집트 알렌산드리아의 파로스 등대도 오층 석탑으로 크게 그려져 있다. 강리도는 동서고금의 시공간이 새겨진 시공 캡슐인 셈이다.강리도의 그러한 특징에 주목한 책을 하나 소개한다. 호주 대학의 역사학자 테사 모리스 스즈키 (Tessa Morris-Suzuki)가 최근 출간한 <역사의 전선前線에서-동아시아 경계를 다시 생각하기 ON THE FRONTIERS OF HISTORY- RETHINKING EAST ASIAN BORDERS>(2020)는 르네상스 이후의 정치적 세계지도들이 국경이 분명해진 국민국가의 개념을 표현했을 뿐 아니라, 시간과 공간의 개념에 심오한 혁명을 가져왔다고 강조한다.그것을 이해하기 위한 방편으로 이 책은 르네상스 이전의 강리도를 먼저 살펴볼 것을 주문한다. 강리도에 대하여 많은 이야기들이 있지만 공간 뿐 아니라 시간을 기록한 점이 강리도의 또 다른 중요한 가치임을 이 책은 강조한다. 직접 저자의 강의를 들어보자.강리도라는 진귀한 인류 문화유산은 어느 나라의 누가 만들었느냐에 상관없이 지도 자체의 사료적 가치가 진귀하다. 강리도에 실린 지리적 공간과 역사 정보는 먼 훗날 16세기 서양인에 의해 이루어진 '지리상의 대발견'을 무색하게 하고도 남는다고 생각한다. 나라 밖의 지리 역사학자들이 강리도에 충격을 받았다고 토로하는 까닭이 그러하다.지금으로부터 꼭 620년 전인 1402년의 음력 8월 어느 날 개성(1399-1405 간 조선의 수도)에서 오늘날 세계사람들을 놀라게 하는 세계지도가 탄생했다. 이 지도에 대하여 많은 사람들이 많은 이야기를 하나, 그 속에는 아직 아무도 말하지 않는 것들이 많이 들어 있는 것 같다. 이를테면 알프스산맥이 연이어 달리고 있는 모습, 그 산맥에서 발원하여 베네치아 쪽으로 흘러가는 아디제(Adige) 강, 베네치아 일대의 굴곡진 해안선, 나아가 산 마르코 대성당 등이 그렇다.유럽의 다뉴브강과 아프리카의 나일강은 물론이고 남아공의 오렌지 강, 이태리의 아디제 강, 팔레스타인 지역의 요단강, 중앙아시아의 방황하는 호수, 러시아의 고도 데르벤트와 성곽, 이집트 알렉산드리아의 파로스 등대, 베네치아의 산 마르코 대성당, 이베리아 반도의 서단 호카 곶...그것들이 600여 년 전 선조들이 물감에 붓을 적셔 비단에 그린 지도에 숨쉬고 있다는 사실을 우리는 어떻게 이해해야 할까? 이런 사실이 지도의 모국인 한국에 여태 잘 알려지지 않고 있다는 점을 우리는 또한 어떻게 받아들여야할까? 중화주의가 강리도의 결함이라는 강고한 '강리도 중화론'에 학생들이 밑줄 긋고 있는 나라가 모국이라는 아이러니를 우리는 어떻게 이해해야 할까? 연재를 마친다.