NFT 인위적 가격 조작 의심, 희소성만 믿고 투자하면 위험

큰사진보기 ▲ NFT(대체 불가 토큰)은 블록체인에 저장된 데이터 단위로, 고유하면서 상호 교환할 수 없는 토큰을 뜻한다. ⓒ Unsplash 관련사진보기

큰사진보기 ▲ Somnium Space Web 메타버스 플랫폼, Somnium Space의 웹 페이지 화면으로 해당 공간에서 다양한 NFT 작품이 전시되고 있다. ⓒ Somnium Space 관련사진보기

블록체인 데이터 분석 서비스 업체 체이널리시스(Chainalysis)의 2022년 크립토 범죄 보고서에 따르면, NFT 시장에서 워시 트레이딩(자전 거래)과 자금 세탁 흐름이 발견되었다.자전 거래는 거래량을 크게 늘려 NFT 가치를 높이려는 데 목적이 있다. 일부 판매자가 NFT를 자신이 관리하는 다른 지갑으로 옮긴 후 시장에 다시 내놓는 방식이다. 익명성과 낮은 장벽이라는 시장의 특성을 악용한 시장 교란 행위이다.애플리케이션 관련 데이터 분석 플랫폼 댑레이더(Dappradar)에 따르면, 지난해 NFT 거래액은 약 27조 원(230억 달러)에 달했다. 국내에서는 지난 7일, 크래프톤이 온라인 미술품 경매사인 서울옥션블루와 NFT 사업을 본격화한다는 소식에 주가가 5.7%대 상승했다.미술, 게임, 패션, 엔터테인먼트 등 콘텐츠가 있는 기존 산업이 NFT 시장에 빠르게 진입하고 있다. 다수의 개별 창작자도 소셜 미디어 등을 활용하여 자신의 작품을 시장에 내놓고 있다. 범죄의 취약성과 별개로, NFT(대체 불가 토큰)에 대한 관심이 끊이지 않고 있다.시장 규모는 점점 커지고 있고 투자 기회도 확대되고 있다. 그러나 수많은 NFT의 가치를 판별하기 어렵다. 범죄의 피해자가 되더라도 법적 보호를 받기는 아직 요원하다. 결국 단순 소유 목적이 아닌 투자는 더욱 신중해야 한다.체이널리시스는 블록체인 분석을 통해 262명의 NFT 워시 트레이더가 NFT를 25회 이상 자전 거래했다고 밝혔다. 그 중 152명은 손실을 보았지만, 110명은 순진한 구매자들을 이용해 약 106억원(890만 달러)의 수익을 얻었다고 분석했다.체이널리시스는 불법 주소로 NFT 시장에 흘러간 자금이 2021년 3분기에 크게 증가하여 100만 달러 상당이라고 추정했다. 그리고 다시 4분기에 증가하여 140만 달러 정도라고 분석했다. 위의 추정치는 블록체인의 투명성을 기반으로 하여 신뢰할 만하다고 덧붙였다.이러한 범죄 수법은 주식 시장과 암호화폐 시장에서 이미 나타난 바 있다. 엄청난 자금력을 동원해 주가를 인위적으로 끌어 올리는 수법, 주가 조작은 고질적인 불법 행위이다. 아직도 작전주, 작전 코인 등 시세 조종 세력이 활개친다는 의심은 끊이지 않고 있다.결국 관련 법률조차 제대로 마련되지 않은 NFT 시장은 범죄에 취약할 수밖에 없는 구조다.창작자에게 NFT 시장은 수익 창출을 할 수 있는 또 다른 기회다. 1인 미디어 등 소셜 미디어를 통한 홍보와 NFT 시장의 결합은 부족한 자본력을 극복할 수 있게 도와준다.지난해 3월, 글로벌 경매 회사 크리스티 경매에서 비플(Beeple)이라는 예명으로 활동하는 마이크 윙켈만의 작품 '매일: 첫 5천 일(EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS)'이 약 785억 원대에(6930만 달러) 최종 낙찰됐다. 세계적인 디지털 아티스트의 탄생이었다.하지만 급격한 성장에는 늘 부작용이 있다. 미술품의 경우 주목받지 않았던 재고까지 탈탈 털어 시장에서 매매되기 때문이다. 이런 호황기에는 검증 안 된 작품까지 거래가 활발하다가 시장 열기가 줄어들면 거래 자체가 어렵다.주식 시장도 거품이 걷히면 부실 기업의 주가는 제자리로 돌아간다. 그래도 상장 폐지만 안 되면 계속 매매할 수 있는 반면, 미술시장은 상하한가 제도도 없고 거래량도 적은 편이다. 매매 한 번 못하고 비자발적 소유로 전락할 가능성이 높다.가상 전시 공간 설립자 겸 큐레이터인 콜본 벨은 포춘지(Fortune)와의 인터뷰에서 "모든 걸 NFT화 할 수 있고, NFT가 되어서 가치가 있다는 생각은 매우 위험하다"며 "현 시장의 상황는 금융 버블과 유사하다"고 말했다.그는 금융업에 종사하며 자산 관리 업무를 하다가 2017년 암호화폐 투자를 시작했다. 그 과정에서 해당 기술을 이용해 자신의 가치와 돈을 연결하는 가능성을 발견했다. 그리고 NFT가 주목받기 이전, 2020년 4월에 메타버스 플랫폼(Somnium Space)에 가상 전시 공간이자 문화 기관인 '뮤지엄 어브 크립토 아트(Museum of Crypto Art)'를 설립했다.벨은 "NFT와 가상 공간의 가격이 천정부지로 올라가고, 일부 세력이 그 공간을 독점하는 현상은 시장 전반의 전망을 회의적으로 보게 한다"고 말했다. 그리고 벨은 직접 수집한 NFT를 절대 판매할 생각이 없다고 밝혔다. 그는 메타버스 공간을 통해 NFT를 이용한 다른 수익 활동을 모색한 것이다.정보가 넘쳐 나는 시대에 양질의 정보를 찾기는 어렵다. 신뢰할 수 있는 투자 상품을 찾기는 더욱 어렵다. 물론 NFT 구매가 단순히 취향에 따른 문화 소비일 수 있다. 하지만 NFT 가치 상승을 기대하며 구매하는 투자자는 NFT 시장에 신중히 접근해야 한다.