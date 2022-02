인구통계학적 출생자수와 사망자수를 선반영한 제20대 대통령선거

덧붙이는 글 | Nathan Yau가 제작한 When There Were More Deaths Than Births in the U.S. 시각화에 영감을 받아 한국 데이터로 코로나19의 영향을 보려고 했으나 K-방역의 효과로 미국과 다른 패턴을 보이고 있으나 그보다 더 의미있는 변화는 대선과 연결되어 있다는 것을 확인할 수 있습니다.

https://flowingdata.com/2022/02/03/when-there-were-more-deaths-than-births-in-the-u-s/