'데이트 코스', 이 말도 일본식 영어라고요?

'데이트 코스'는 "연인들이 만나 함께 보내기에 좋은 장소 또는 그 차례"를 의미하는 말로 쓰인다. 아주 널리 사용되는 말이다. 이 말을 쓰면서 혹시 잘못된 말일까 의심하는 경우도 전혀 없을 듯하다.'데이트 코스'를 영어로 하면 date course가 된다. 그런데 안타깝게도 이런 영어는 없다. '데이트 코스'라는 이 말도 일본이 만든 일본식 영어, 화제영어이기 때문이다.일본어 'デートコース, 데이트 코스'는 "週末のデートコース(주말의 데이트 코스)"라든가 "雨の日のデートコースにも最適です(비오는 날의 데이트 코스로도 최적이다)"처럼 우리와 똑같이 쓰이고 있다.우리가 쓰고 있는 '데이트 코스'의 정확한 영어는 a good place for dating, great place for dates, the best place to date 등이다.이 연재글을 쓰면서 거듭 느끼는 점은 영어 표현의 경우 대부분 구체적이고 정확성을 지향한다는 사실이다.