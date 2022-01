'핸섬'은 남성에게만? 그렇진 않습니다

"월드와이드 핸섬♥" 방탄소년단 진에 푹 빠진 크리스 마틴·앤더슨 팩 그리고 혜박



'핸섬'은 우리 사회에서 "멋진 남성"을 가리키는 의미로 주로 쓰이는 말이다.사실 이 말도 일본어 'ハンサム(핸섬)'에서 온 일본식 영어, 화제영어다. 이 ハンサム은 일본에서 남성을 수식하는 경우로만 사용된다.'핸섬'의 원어는 물론 영어 handsome이다. 그런데 영어 hansome은 여성에게도 사용될 수 있는 말이다. "a handsome woman(멋진, 매력적인 여성)"이나 "a handsome woman in her fifties(50대의 멋진 여성)" 등이 바로 그러한 용례다. 이 hansome을 영어 사전에서 찾아보면, "(of a woman) fine-looking in a dignified way(여성의 품위 있게 멋져 보이는 것)"으로 풀이돼 있다.hansome은 뿐만 아니라 "a handsome house situated on a large lot(넓은 부지에 자리 잡은 멋진 집)"처럼 물건을 수식하는 경우에도 쓰인다. 심지어 "a handsome dog(멋진 개)"처럼 개에게도 사용되는 단어다.또한 hansome은 '멋진'이라는 뜻 이외에도 substantial, 즉 '상당한 (규모)'의 의미도 있으며, '공손한', '균형이 잘 잡힌'의 의미도 있다.일본식 영어 '핸섬'은 handsome이라는 영어가 여러 가지의 의미를 지니고 있음에도 다른 의미는 사상시킨 채 오직 남성만을 수식하는 '멋진 남성'이라는 뜻으로만 사용하게 된다.이렇듯 영어 단어에서 그 원어(原語)가 지니고 있는 여러 다른 의미는 사라진 채 오직 특정한 한 가지 뜻만으로 사용하는 것은 언어의 아름다움을 해치는 행위다.