영국 <인디펜던트>, 김건희 '미투 폄훼 발언' 보도

큰사진보기 ▲ MBC 시사프로그램 <스트레이트>가 16일 방송한 윤석열 국민의힘 대선후보의 부인 김건희씨와 <서울의소리> 이명수 기자와의 통화 내용. ⓒ MBC 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 영국 <인디펜던트>의 김건희씨 "미투 폄훼 발언" 보도. ⓒ 인디펜던트 갈무리 관련사진보기

윤석열 국민의힘 대선후보 배우자 김건희씨가 안희정 전 충남지사를 두둔하면서 피해자 김지은씨와 '미투(Me-too, 나도 피해자다)' 운동을 비하한 발언이 외신을 통해 전해졌다. 영국 <인디펜던트(The independent)>는 "South Korean candidate's wife says #MeToo complaints occur when men don't pay women(대선 후보 배우자가 남성이 여성에게 돈을 지불하지 않을 때 미투 운동이 벌어진다고 주장했다)"는 제목의 기사를 실었다.앞서 김씨는 지난해 11월 <서울의소리> 기자와 통화하면서 안희정 전 지사 성폭력 사건의 피해자 김지은씨를 폄훼하면서 "나와 남편은 안희정 편"이라고 말했다. 특히 "보수들은 챙겨주는 게 확실하지. 그렇게 꽁짜로 부려먹거나 그런 거는 없지. 내가 봐서는. 그래서 미투가 별로 안터지잖아" 등의 발언을 한 바 있다(관련기사 : 김건희 "좋아서 했으면서 웃긴 애 아니야? 소리를 질렀어, 뭐했어?" http://omn.kr/1wwyf ).이에 대해 <인디펜던트>는 "김씨가 '남성이 관련된 여성들에게 돈을 주지 않기 때문에 미투 사건이 발생한다'고 주장해 분노를 일으켰다"고 지적했다.그러면서 "돈 안챙겨주니까 터지는 거 아니야? 돈은 없지 바람은 피어야겠지, 이해는 다 가잖아. 나는 다 이해하거든(MeToo incidents occur because they [men] don't pay, surely. They wanna play around but have no money. I understand them,)", "보수들은 챙겨주는 게 확실하지. 그렇게 꽁짜로 부려먹거나 그런 거는 없지(conservatives make sure they pay" and that "they don't use people free of charge)" 등의 김씨의 발언을 홍콩의 <사우스차이나 모닝 포스트> 보도를 인용해 소개했다.또한 김씨가 해당 녹취록을 보도한 MBC 측에 "부적절한 발언이었다. 성 착취에 연루된 특정 진보인사들을 비판하는 과정에서 이같은 발언을 했다"는 취지로 사과했다고도 전했다.다만, <인디펜던트>는 "김씨가 '성범죄 피해자들에게 고통을 주고 가해자들에게 힘을 실어주고 있다'는 사회 활동가들의 비판을 받고 있다"면서 향후 대선 구도에 이번 사건이 영향을 끼칠 수 있다고도 짚었다.구체적으론 지난 17일 보도된 <오마이뉴스>의 차기 대선 후보 지지도 조사 결과(관련기사 : 급등 윤석열 40.6% 다시 우세... 주 후반 이재명 추격 http://omn.kr/1www3 )를 거론하면서 "김건희의 발언은 윤석열의 3월 대선 운명에 타격이 될 수 있다"고 전망했다.더불어민주당은 이에 논평을 통해 "국가적 망신"이라고 비판하고 나섰다.복기왕 민주당 선대위 대변인은 "영국 일간지 <인디펜던트>, 홍콩 <사우스차이나 모닝포스트> 등 외신들은 일제히 김씨를 '대통령 후보 부인'으로 소개하며 김씨의 망언을 상세히 보도했다"며 "대통령 후보 부인의 천박한 인권 인식이 국제적 물의를 일으킨 것"이라고 지적했다.복 대변인은 또한 "'미투 운동'은 국적과 성별, 지위를 떠나 수직적 위계 사회에서 폭력을 겪은 피해자들과 함께 하는 사회적 연대운동인데 (김건희씨의) '돈을 안 챙겨줘서 터졌다'는 식의 인식은 마치 성매매를 연상케 하는 발언으로 피해자들을 두 번 죽이고 있다"면서 "국민의힘의 대리 사과로는 사태를 제대로 수습할 수 없다. 김건희씨는 자신의 발언으로 또다시 고통을 겪을 피해자들과 국민께 직접 사과해야 할 것"이라고 촉구했다.