나만의 비밀 노트? 일본식 영어랍니다

ノートというだけでノートブックを指す用法は和製英語である。英語のノート(note)の意味は、短い記述、書きつけ、覚え書き、注釈などで、ノートブックの意味はない.



노트는 우리가 일상적으로 사용하는 말이다. "무엇을 쓰거나 그릴 수 있도록 매어놓은 백지묶음"을 말한다. 공책이라고도 한다.그러나 우리가 사용하는 노트는 영어 note와 그 의미가 사뭇 다르다. 영어 note는 짧은 기록, 각서, 메모(memo, memorandum)의 의미를 지닌다. note의 어원은 '기호'라는 뜻을 지닌 라틴어 nota이다.따라서 "나는 그 문장을 내 노트에 적었다"라는 뜻으로 "I wrote down the sentence in my note"라고 하게 되면, "나는 그 문장을 메모에 적었다"란 의미가 되고 만다.우리가 흔히 쓰고 있는 노트라는 말은 notebook이라고 해야 올바르다. notebook이란 note, 즉 "기록이나 메모를 하는 책(a book for notes or memorandum)"이라는 뜻이다.앞에서 말한 "나는 그 문장을 내 노트에 적었다"라는 의미의 영어 문장은 "I wrote down the sentence in my notebook"라고 해야 정확하다.이 노트라는 말 역시 일본어 'ノート(노트)'에서 온 일본식 영어다.한 가지 더 부연하자면, 우리는 흔히 노트북 PC를 노트북이라고 부르고 있다. 그러나 이 역시 일본에서 연유한 잘못된 말로서 laptop이 정확한 용어다.