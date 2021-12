좋은 문장을 수집한다는 건

큰사진보기 ▲ 'JOBS NOVELIST' 쓰고 마는 사람/잡스-소설가/매거진 B 편집부 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

글쓴이는 산위에 동네 서점 책방지기 입니다.

삶의 에너지를 회복하는 일이 몇 가지가 있습니다. 그중에 제가 요즘 몰두하는 일은 '좋은 문장을 수집하는 일'입니다.이 책은 소설을 좋아하는 사람들뿐만 아니라 저처럼 기록과 수집을 좋아하는 사람에게도 좋은 책인데요. 자신의 개인 기록물과 함께 면밀히 대조해보며 읽다보면 좋은 삶의 질문이 되어줍니다.책방을 운영하면서 언제나 스스로에게 질문을 많이 합니다. 아마도 이런 형식의 인터뷰집이나 매거진을 좋아하기 때문에 자연스럽게 질문하는 습관이 익숙해진 듯한데요.개인적으로 저는 이 책 속에서 발견한 질문들을 통해 삶의 조각들이 하나로 모아지는 풍성함을 경험했습니다. 흩어져있어서 아무것도 아닌 것들이 모아지니 훌륭한 그림이 되더군요.현대 사회를 살아가는 젊은 사람들의 일상은 때론 바쁘고 막막한 환경이라 느껴질 수도 있지만 그런 환경들도 인생을 화폭이 큰 그림이라고 본다면 풍성한 삶의 여백이 될 수 있습니다.작은 다이어리같이 생긴 이 책의 질감을 느껴보시면서 올 한해 행복하게 마무리하시길 응원합니다.'You are What you read'고르고 골라 읽은 책들은 어딘가 나를 닮아있고, 그것들이 나를 만들어 가고 있었다.산위에 동네 서점 책방지기 이춘호경기 화성시 동탄장지천6길 7매일 14:00 - 19:00 운영