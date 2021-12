혈소판 수치가 떨어졌다고요? 이 식단은 어떨까요

큰사진보기 ⓒ 게티 이미지 관련사진보기

지중해식 식단이 혈소판 수치와 기능 개선에 도움을 준다는 기사가 미국의 건강 전문 매체에 실렸다. 혈소판은 상처 등 혈관에 손상을 입었을 때 상처가 아물게 해 출혈을 막아주는 혈액 성분이다. 혈소판 감소증 환자 등 일부 사람은 혈소판 수가 유독 적은데, 이는 각자의 식생활이나 생활 방식 등에서도 원인을 찾을 수 있다.14일 한국식품커뮤니케이션포럼(KOFRUM)에 따르면 미국의 건강 전문 매체 ‘베리웰 헬스’(very well health)는 ‘식단을 통한 혈소판 수와 기능 개선’(Improving Platelet Count and Function Through Your Diet)이란 제목의 6일 자 기사에서 지중해식 식사가 혈소판 유지와 증가에 기여한다고 소개했다.지중해식 식단이 혈소판 수를 유지하는 데 도움이 되는 건강 식단이란 것이다. 올해 영양 전문지 ‘뉴트리언츠’(Nutrients)엔 지중해식 식단을 지속하면 혈소판 수치를 정상 범위로 되돌릴 뿐아니라 혈소판 감소증 발생과 이로 인한 사망 위험을 낮출 수 있다는 연구 결과가 발표됐다.지중해식 식단엔 통곡물ㆍ채소ㆍ과일ㆍ견과류ㆍ콩류가 포함된다. 생선ㆍ엑스트라 버진 올리브유ㆍ들기름ㆍ호두 등 혈관 건강에 이로운 불포화 지방이 풍부한 식품을 많이 섭취하되 포화 지방ㆍ나트륨ㆍ설탕은 섭취를 제한해야 한다는 것이 지중해식 식단의 핵심 내용이다.기사에선 “지중해식 식단이 혈소판 수치 개선에 도움이 되지만, 포도주 등 술 섭취는 자제해야 한다”는 점을 강조했다.혈소판 수치가 정상 범위보다 적어지는 이유는 다양하다. 백혈병ㆍ빈혈ㆍ림프종 등 골수 질환, 루푸스ㆍ류머티즘성 관절염 등 자가면역질환에 걸렸거나 암 치료를 위해 화학 요법(항암제)ㆍ방사선 치료를 받으면 혈소판 수치가 낮아질 수 있다. 과도한 알코올 섭취나 일부 항생제도 혈소판 수를 감소시킨다. C형 간염ㆍ에이즈 등 바이러스 감염이 있거나 살충제ㆍ비소ㆍ벤젠 등 유해 화학물질에 장기간 노출돼도 혈소판 수가 줄 수 있다.혈소판 수치를 정상화할 수 있는 단일 식품에 대한 과학적 증거는 없다. 그러나 다양한 건강식품으로 구성된 지중해식 식단 등 일부 식이 요법은 혈소판 감소 증상을 완화하는 데 도움이 될 수 있다.예컨대, 세계보건기구(WHO)의 영양 지침과 매크로비오틱(macrobiotic) 식단의 요소를 조합해도 피로와 혈소판 수를 개선할 수 있다. 혈소판 수치를 정상 범위로 유지하기 위해선 충분한 열량ㆍ물ㆍ엽산(비타민 B군의 일종)ㆍ철분ㆍ비타민 B12ㆍ세로토닌ㆍ엽록소ㆍ비타민 Cㆍ비타민 Dㆍ비타민 K가 풍부한 음식을 섭취할 것을 권장하고 있다.한편 국내에서도 지중해식 식단을 한국형으로 바꾼 식단이 개발됐다. 이 식단은 의료기관과 영양전문가ㆍ쉐프가 협업해 2년간의 연구로 개발됐고, 임상 연구를 통해 효과가 입증됐다.연세대 임상영양대학원 김형미 교수는 “최근 강남세브란스병원의 연구에 사용된 한국형 지중해식 식단 제품은 바쁜 현대인에게 쉽게 지중해식의 건강 효과를 누리게 할 뿐 아니라 다양한 메뉴와 맛으로 건강하면서도 맛있는 한 끼를 먹을 수 있다는 것이 장점”이라고 소개했다.