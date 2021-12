플러스 알파? 알고보면 참 창피한 말입니다

원희룡 "코로나 손실보상, 과감하게…50조 플러스 알파 검토"



국민의힘 관계자는 "김병준 위원장은 전체 기조에서 플러스 알파 역할을 하게 될 것"이라고 설명했습니다.

"X를 α로 오용한 데서 생겨난 표현이라는 설이 있다. 이 화제외래어는 영어로서는 통용되지 않는다. 다만 일본 문화의 영향을 받은 대한민국에서는 통용된다(Xをαと誤読したことから生まれた表現という説がある. この和製外来語は、英語としては通用しない。ただし、日本文化の影響を受けた大韓民国では通用する)."

'플러스 알파'란 말은 흔히 사용되는 용어다. 그러나 이 '플러스 알파'는 사실 정체불명의 말이다. 만약 영미권 사람에게 plus alpha라는 말을 사용하여 "We deliver plus alpha solution"이라고 말한다면 그 사람은 도대체 무슨 말인지 알아듣지 못하게 된다. plus alpha라는 제품을 준다는 의미로 생각할지도 모른다.한 마디로, plus alpha라는 영어는 존재하지 않는다. 이 희한한 말은 일본에서 '착각'으로 만들어진 '엉터리' 일본식 영어다.'플러스 알파(プラスアルファ)'라는 말은 일본에서 만들어졌지만, 정작 그 말이 어떻게 만들어졌는지에 대해서는 일본에서도 불분명하다. 한 가지 유력한 주장은 야구경기로부터 비롯되었다는 것이다.야구경기에서 9회 말 공격 때 결승점을 내게 되면 점수를 적는 곳에 점수 숫자를 쓰고 그 옆에 X를 표시했다. 그것은 점수가 더 날 수도 있지만 경기를 여기에서 끝낸다는 의미로서 X는 미지수를 나타내는 미국과 영국의 언어 습관이었다.그런데 일본인들이 이 영어 X의 필기체를 α로 '착각'하여 '플러스 알파'라는 말이 생겨났다는 것이다.위키피디아는 이 '플러스알파'에 대하여 다음과 같이 설명하고 있다.이렇게 일본에서 착각으로 만들어진 말, '플러스 알파'는 "일본문화의 영향을 받은" 한국에서 사용되고 있다. 특히 정치권에서 자주 사용되며, 그것도 국민에게 내미는 '당근용' 용어로 선호되고 있다. 참 창피스러운 일이다.