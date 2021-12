정부는 우리에게 알기 쉽게 설명을 해주었나요?

큰사진보기 ⓒ 은평시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 은평시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 은평시민신문에도 실렸습니다.

발달장애인의 권리를 알리고 피플퍼스트 철학을 지역사회에 알리기 위한 제1회 은평피플퍼스트 대회가 지난 12월 3일과 4일 이틀에 걸쳐 진행됐다.피플퍼스트대회는 1974년 미국 오리건주에서 개최된 발달장애인의 자기권리주장대회에 참가한 발달장애인이 자신을 정신지체(mentally retarded)로 부르는 것에 대해 "나는 우선 사람으로 알려지기를 원한다(I wanna be known to people first)"라고 말한 것을 시작으로 발달장애인의 자기권리주장대회로 시작됐다.우리나라에서도 발달장애인 자조단체가 운영되기 시작하면서 피플퍼스트 운동이 전개되어 매년 전국에서 모인 발달장애인 천여 명이 참가하는 한국피플퍼스트대회가 열리고 있으며 서울 은평구에서는 은평장애인자립생활센터가 은평피플퍼스트대회를 준비했다.대회 2일차에는 응암역 소공원에서 22년 실시되는 대통령 선거와 지방선거에서 발달장애인 참정권 보장을 위한 그림투표용지 전면 도입을 촉구하는 자리를 마련했다. 현재 선거 공보물은 발달장애인이 이해하기 어렵고 투표환경도 열악해 제대로 된 참정권을 보장받기 어려운 실정이다.은평피플퍼스트대회 구본형 대회위원장은 "내가 지지하고 좋아하는 후보에게 투표하고 싶었지만 어떤 후보가 좋은 사람인지 도무지 알 수 없었다"며 "공보물도 어렵고 투표장 안내도 불친절하고 투표용지는 너무 작어 도장을 잘못 찍기도 했다"고 경험담을 전했다.이어 "우리에게 어떤 후보를 찍으라고 강요하지 말고 우리가 좋아하는 후보를 선택할 수 있게 발달장애인의 참정권이 보장되어야 한다"고 강조했다.이날 기자회견에 참석한 참가자들은 은평피플퍼스트 권리보장 선언문을 함께 외치며 "발달장애인도 비장애인이 가지고 있는 권리를 동등하게 받을 권리가 있으며 은평구에서 서로 존중하고 배려하는 사회가 되기를 바란다"고 목소리를 높였다.