3분 안에 충전되는 '초고속 배터리' 개발 성공

큰사진보기 ▲ 김선식 석사과정생과 정현영 교수(오른쪽). ⓒ 경상국립대학교 관련사진보기

3분 안에 충전되는 '초고속 배터리'가 개발되었다. 경상국립대학교는 정현영 교수팀(에너지공학)이 3분 안에 충전과 2만 회 충·방전이 가능한 금속산화물 기반 리튬 배터리 음극을 개발했다고 밝혔다.연구 성과는 최상급 나노 분야 학술지 <에이씨에스 나노(ACS NANO)> (IF=15.881) 최신호에 "양자 크기의 금속산화물 에어로 필름 음극을 이용한 리튬이온 배터리 초고속 충전 및 장수명 실마리 발견(Unlocking Rapid Charging and Extended Lifetimes for Li-Ion Batteries Using Freestanding Quantum Conversion-Type Aerofilm Anode)"이라는 제목으로 게재되었다.지금까지는 리튬이온 배터리를 80%까지 충전하는 데 15분 걸렸다. 정현영 교수팀이 개발한 금속산화물 기반의 음극은 3분 안에 충전이 가능한 초고속 충전 특성을 보였다.경상국립대는 "이는 휘발유 자동차를 5분 안에 충전하는 것보다 빠르게 충전이 가능한 것으로, 리튬 이온 배터리의 충전 한계를 극복한 획기적인 성과로 평가되고 있다"고 했다.연구진이 개발한 금속산화물 음극은 2만 회까지 안정적으로 작동하였으며, 이는 리튬이온 배터리가 1000회 충·방전이 가능한 것의 20배 향상된 수명이다.지금까지 금속산화물 기반 음극은 상용 흑연전극의 한계를 극복할 대안으로 알려졌지만 충·방전 시 부피 팽창에 의한 비가역성 증가와 낮은 전기전도성이라는 한계를 가지고 있었다.이를 개선하기 위해 정현영 교수팀은 금속산화물을 양자 크기로 컨트롤하고 이를 탄소 구조체에 매우 균일하게 분포시켰으며 최초로 탄소-주석을 화학적으로 결합시키는 원천 기술을 개발하였다.정현영 교수는 "이번 연구가 고속 충전 리튬이온 전지 연구에 대한 실마리를 제공하고 시장이 요구하는 전기 자동차 배터리로 가는 이정표 역할을 하여 실용화로 이어지기를 바란다"라고 밝혔다.이 연구 성과는 과학기술정보통신부 기초연구실 지원사업과, 교육부·한국연구재단 지역대학 우수과학자 지원사업 후속 연구의 지원을 받아 수행하였다.