기후변화, 지금과 흡사하던 때가 있었다

▲ 대기 중 이산화탄소, 그린란드와 남극의 온도 변화를 보여주는 자료. 회색 사각형으로 표시된 부분이 해빙기에 해당한다(자료 출처: Bazin et al,. 2013; Bereiter et al., 2015;Jouzel et al., 2007).