"넘버원보다 온리원" 일본 노래에서 온 말입니다

가요계 '넘버원'으로 자리매김한 임영웅은 영웅시대 마음 속 '온리원'으로 큰 사랑을 받고 있다. 결코 대체불가한 '온리원 히어로' 임영웅이다.



공주대, 전국 국립대 온리원 부동산학과 입지 다진다



그러면서 "우리의 가훈은 '넘버원 보다 온리원이 되자'다"라고 언급했다.

'유일한 사람'이나 '유일무이한 사람' 혹은 '특별한 존재'라는 뜻으로 쓰이고 있는 '온리원'. 영어로 하면 only one이다. 그래서 영어 그 자체에서 온 말인 것처럼 느껴진다.그런데 '온리원'이라는 이 말은 일본에서 온 일본식 영어다. 일본의 대표적인 남성 인기그룹인 SMAP는 2003년 '세계에 하나뿐인 꽃'이라는 노래를 발표했다. '온리원'은 비로 그 노래의 가사 <ナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーワン(넘버원이 되지 않아도 좋고, 원래 특별한 온리원)>로부터 비롯된 말이다.이 노래는 일본에서 크게 인기를 끌었다. 그리고 '온리원'이란 말은 유행어가 되어 널리, 우리나라까지 퍼지게 되었다.하지만 노래가사에 나오는 이 '원래 특별한 온리원'이라는 가사말은 성립될 수 없는 말이다. 영어 only one은 단지 '하나만'이라는 뜻으로서 '유일한 사람'이라든가 '특별한 존재'라고 해석될 수 없다. 그러한 의미를 지니려면 He is the only one that can speak English의 문장처럼 앞에 the나 one's가 있어야 한다.일본에서 '온리원'이란 말은 '온리원 기업, オンリーワン企業', '온리원 제품, オンリーワンの製品'과 같이 많이 사용되고 있다. 심지어 "넘버원이란 온리원 중에서 선택하는 것, ナンバーワンとはオンリーワンの中から選ぶもの."처럼 비꼬는 말까지 만들어졌다.