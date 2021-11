'맛집 베스트 10'이라구요? '틀린 표현'입니다

11월 여행지 추천 베스트 10

포천 카페 베스트 10

속초 맛집 베스트 5

'베스트 텐'이라든가 '베스트 파이브' 등 '베스트 **' 등등은 우리 주변에서 많이 들을 수 있는 말이다. 그러나 결론부터 얘기하면, 이러한 '베스트**'라는 식의 말은 정확하지 못한, '틀린' 표현이다.우선, 'best 10'에서 best는 명사이므로 '규모'를 의미하는 형용사로서의 '10'이 수식어로서 명사 앞에 와야 하므로 '10 best'라고 해야 한다.그리고 영어에서 매출액 순위라든가 득점, 투표수, 노래 다운로드 등 구체적인 통계에 근거해 만들어진 순위는 top 10의 방식으로 표현된다. 이렇게 '베스트, best'가 아니라 '톱, top'으로 표현해야 하는 이유는 '좋고 나쁜' 순위가 아니라 통계의 '높고 낮은' 순위라는 의미가 있기 때문이다.따라서 예를 들어, '이번 주 히트곡 베스트 10'의 올바른 영어 표현은 this week's top 10이나 the ten best songs of this week로 해야 한다.반면에 '10 best'와 같은 표현 방식의 경우에는 개인의 주관에 의하거나 혹은 전문가의 심사에 근거해 만들어졌을 때 사용된다. 이를테면, "명상을 위한 좋은 장소로 선정된 10곳"은 영어로 'The 10 best places for reflection'가 된다.'베스트 10'과 같은 말은 일본에서 '今週のベストテン(금주의 베스트 텐)'이나 'ベストテン(베스트 텐)', 'ベスト 8, 베스트 8'과 같이 우리와 똑같은 용법으로 흔하게 사용된다.