'스포츠맨'이 '만능 운동선수'의 뜻? 아니랍니다

스포츠맨(sportsman)의 사전적 정의는 "운동을 좋아하는 사람"이다. 한국에서 통용되는 "만능 운동선수" 정도의 의미는 아니다.

방탄소년단 뷔는 뛰어난 운동신경과 우월한 신체조건을 가진 만능 스포츠맨으로 유명하다.



만능 스포츠맨이기도 한 안길강은 스턴트 경력까지 있어 대역 없이 어지간한 무술장면을 직접 연기하고 연출하는 배우로도 유명하다.

'스포츠맨'은 우리 주변에서 흔히 들을 수 있는 말이다. 이 '스포츠맨'이라는 말은 대체로 "신체 조건이 좋고, 모든 스포츠 운동을 잘하는 '만능 운동 선수'"의 뜻으로 사용되곤 한다.그러나 정작 영어 sportsman에는 '만능 운동 선수' 같은 의미는 전혀 없다. sportsman은 '스포츠를 좋아하는 사람' 혹은 '스포츠맨십이 있는 사람' '야외에서의 활동을 좋아하는 사람'이라는 의미를 지닌 단어로 사냥(수렵)이나 낚시 그리고 경마 등의 활동까지 포함하는 광의의 개념이다.'He is a sportsman'과 같은 영어 문장은 그 범주가 너무 광범하고 모호하기 때문에 'He is a good skier'라든가 'He is a golfer'와 같이 구체적인 스포츠 종목을 말해야 한다.우리가 사용하는 '스포츠맨'의 뜻과 완전히 부합되는 영어 단어는 찾기 어렵다. 하지만 가까운 단어는 athlete이다. 다만 이 athlete 단어는 대부분의 경우 '전문적인 육상 선수'를 가리킨다.우리가 지금 쓰고 있는 이 '스포츠맨'도 일본에서 온 말이다.일본에서 '스포츠맨, スポーツマン'이라는 말은 "스포츠 만능의 사람(スポーツ万能の人)"이나 "만능 선수(万能選手)", 그리고 "스포츠를 잘 하는 사람(スポーツが得意な人)"이다. 우리가 사용하는 '스포츠맨'의 용법과 동일하다.