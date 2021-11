'저렴한 비즈니스호텔?'... 적확하지 않은 표현

큰사진보기 ▲ 호텔. ⓒ pexels 관련사진보기

배우 이상아, 5성급 호텔 아닌 비지니스호텔 투숙…왜?

한 언론 기사의 제목이다. '비즈니스 호텔(Business Hotel)'이라는 말은 '업무차 출장 온 회사원이나 직장인을 대상으로 하는 호텔'을 가리키며, 통상 '비교적 저렴한 객실 위주의 호텔'을 뜻하는 용어로 사용된다.그러나 우리가 사용하고 있는 이 '비즈니스호텔'이라는 말은 적합하지 않다. '비즈니스호텔'은 출장 등 업무 관련 수요가 많은 도심에 있는 호텔로, 회의장 같은 시설이 구비돼 있는 숙박시설을 뜻한다.'비즈니스 호텔'이라는 용어도 일본식 영어, 화제영어다. 일본에서 '비즈니스 호텔'이라는 말은 "宿泊費を抑えたくてビジネスホテルに泊まっているんです(숙박비를 줄이기 위해 비지니스 호텔에 묶고 있습니다)"처럼 사용된다.일본식 영어인 '비즈니스 호텔'을 가진 뜻의 숙박시설에 부합하는 영어 표현은 이코노미 호텔(economy hotel)이나 버짓(budget hotel), 혹은 노-프릴스(no-frills hotel)이다.'비즈니스 호텔'이라는 말은 '비즈니스맨'이라는 말과 연결돼 있다. '비즈니스맨'은 우리 사회에서 대체로 '회사원'이라는 의미로 사용되고 있다.하지만 영미권에서 '비즈니스맨, Businessman'은 CEO나 기업의 임원 등 상층의 경영진을 가리키며, 기업가나 사업가를 지칭한다. 캠브리지 영어사전은 Businessman에 대해 a man who works in business especially in a high position, 즉 "비지니스의 특별히 높은 지위에서 일하는 사람"으로 풀이돼 있다.'비즈니스, business'라는 용어가 보통의 수준 이상이라는 뜻을 내포하고 있는 건 비행기에서 비즈니스 좌석이 이코노미 좌석보다 비싼 데서도 단적으로 드러난다. 보통의 은행원을 뱅커(banker)라고 말하지 않는 것처럼, 보통의 회사원도 비즈니스맨(businessman)이라고 말하지 않는다.일본에서 '비지니스맨, ビジネスマン'이라는 말은 많이 쓰인다. '비즈니스맨'이라는 말 역시 화제 영어다.