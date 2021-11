학생들이 내는 '리포트', 다른 말이 낫지 않을까요?

큰사진보기 ▲ 한 대학 캠퍼스에서 성년을 맞이한 대학생들이 기념사진을 촬영하고 있다.(2018.5.21) ⓒ 신영근 관련사진보기

'이번 시험은 리포트로 대체합니다.'



'16일까지 모든 학생들은 리포트를 제출해달라.'

国語の授業で言葉についてのレポートを書いてます(국어 수업에서 언어에 관한 리포트를 쓰고 있다).



大学のレポートは、大きく「論考型」「自由記述型」「試験・実験型」の3種類に分けることができます(대학의 리포트는 크게 논고형, 자유기술형, 시험・실험형의 3가지 종류로 나누는 것이 가능하다).

'리포트'라는 말은 우리 사회에서 흔히 사용된다. 특히 대학에서 학생들이 교수에게 제출하는 과제물을 말할 때 '리포트'라는 용어를 사용한다.그러나 영어 report는 '공식적인 보고서'나 '조사 기록' 등을 가리키는 용어다. 대학 등 각급 학교에서 학생들이 제출하는 '리포트'의 의미와 정확하게 일치하지 않는다. 학생들이 학기 말에 제출하는 '리포트'는 일반적으로 term paper라는 영어 표현이 적합하고, 학기 말이 아닌 '리포트'는 단순히 paper라는 단어가 사용된다.보다 정교하게 살펴본다면, 지금 학생들이 제출하는 '리포트'라는 용어 대신 '에세이', essay라는 용어가 더욱 정확한 용어로 판단된다.Merriam Webster 사전에는 essay에 대해 "a short piece of writing that tells a person's thoughts or opinions about a subject(어떤 주제에 관한 생각이나 의견을 표현하는 짧은 글)"이라고 풀이하고 있다.이에 비해 Merriam Webster은 명사형의 report에 대해 "a usually formal account of the results of an investigation given by a person or group delegated or authorized to make the investigation(일반적으로 조사를 수행하도록 위임되거나 권한이 부여된 개인이나 그룹이 제공한 조사 결과에 대한 공식 설명)"이라고 설명하고 있다.우리 사회에서 사용되는 '리포트'라는 용어 역시 일본에서 온 말이다.이는 한국에서 우리가 사용하는 '리포트'라는 말의 의미와 방식 그대로다.