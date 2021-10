'상식'은 상식이 아니다

큰사진보기 ▲ 토머스 페인의 <상식> 책표지 관련사진보기

진중권 전 교수는 사회가 중간이 없는 양극단으로 갈라지면서 상식선마저 무너지고 있다고도 했다. 그는 "그들의 도덕이 만인의 도덕이 되면서 '커먼 센스'(common sense)마저 없어지고 있다"고 꼬집었다.



최근 대한민국 사회에서 많이 거론된 이슈가 상식이다. 상식이라면 커먼센스인데 많은 사람들이 건강할 수 있는 공간, 상식이 살아있는 사회를 위해 제안할 것 있으면 제안하고 열심히 하겠다.