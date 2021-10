아이돌, 사인, 헬스센터 ... 우리에겐 친숙한 말이지만

세계적으로 'K-팝'이 크게 유행하고 있는 오늘날, '아이돌'이라는 말은 우리에게 너무나도 친숙하고 익숙한 용어가 됐다.하지만 '아이돌'이라는 말 역시 일본식 영어(화제영어)다. 본래의 idol이란 영어 단어는 "불상 등 숭배되는 우상(偶像), 조형물"이며 "기도할 때 사용되는 종교적 신앙의 대상"의 의미를 지니는 말이다.그래서 영미권에서는 지금도 단독으로 사용되는 idol은 여전히 그 의미가 정확하게 전달되기 어렵다. 다만 movie idol, my idol, teen idol과 같이 형용사와 함께 사용된다. K-pop idol 역시 자연스러운 영어 표현이 된다.현재 사용되고 있는 '아이돌'이라는 용어는 주로 '아이돌 가수'의 뜻으로 사용되고 있는데, 이 의미에서 pop idol, pop star라고 해야 비교적 정확히 소통될 수 있다.한편, 유명인사에게 "사인 해주세요"라고 말할 때 '사인' 역시 화제영어다.영어 sign은 sign something, sign your name처럼 '서명하다'는 의미의 동사로만 사용된다. 명사로서의 sign은 '기호'나 '신호'의 의미만 있을 뿐, 우리가 '오해'하고 있는 '사인'이라는 그러한 뜻은 없다.결국 우리가 알고 있는 '사인', 즉 '서명'이라는 말은 signature라고 해야 올바른 표현이다. 다만 유명 인사의 '사인'을 받는 경우에는 별도로 autograph라는 단어가 사용된다.'헬스센터'도 잘못 사용되고 화제영어다. 미국에서 health center는 학교 의무실이나 양호실을 가리킨다. 영국에서는 보건소나 진료소를 지칭한다. 우리가 이해하는 '헬스센터'는 recreation center라고 해야 한다.