레이디 퍼스트, 선글라스는 왜 틀린 말일까?

태양이 따갑게 작열하는 요즘 같은 계절, 거리에서 '선글라스'를 쓴 사람들을 자주 보게 된다. 그런데 이 '선글라스'는 틀린 말이다. 'sun glass'가 아니라 복수형 'sun glasses'라고 해야 한다. 두 눈에 끼는 '렌즈'이기 때문에 단수형이 아니라 복수형이다.수영할 때나 스키를 탈 때 사용하는 '고글'도 복수형 'goggles'라고 해야 올바르다. 단수냐 복수냐가 무슨 중요성이 있느냐고 반문할 수 있다. 그러나 복수와 단수는 영어에서 매우 중요하다. 비록 우리에게 사소해 보이는 정관사 the나 부정관사 a, an도 마찬가지이지만, 단수형과 복수형도 그 사용방식이 틀리게 되면 대화가 부자연스러워지고 오해가 발생하며 결국 소통에 방해가 된다.단수형 glass도 통하는 경우가 있다. 예를 들어, "I need a glass for my wine"이라는 영어 문장에서 단수형 glass는 와인잔 유리컵 하나를 의미하기 때문에 올바른 용법으로 사용된 경우다.우리가 흔히 사용하는 '콘택트 렌즈'라는 말도 '선글라스'의 경우처럼 두 개이기 때문에 contact lenses와 같이 복수형으로 해야 정확하다. '이어링'도 마찬가지로 earings로 해야 하고, '헤드폰'이나 '이어폰' 역시 모두 복수형으로 써야 한다.한편, "레이디 퍼스트(Lady First)"은 여성을 배려하는 말로서 널리 알려져 있다.그러나 정작 영미권에서 Lady First라는 표현이 없다. 가령 구글사이트에서 Lady First를 검색해보면, Lady First라는 영어는 사라져버린 채 Ladies First로 변환되어 검색된다. 즉, 'Lady First'는 존재하지 않는, 없는 단어인 것이다. 복수형의 'Ladies First'만 사용된다. 비록 말하는 대상이 여성 한 사람이더라도 복수형 "레이디스 퍼스트"라고 해야 한다.'선글라스' '콘택트 렌즈' '고글' '레이디 퍼스트'... 모두 올바르지 못한 일본식 영어를 우리가 그대로 사용하는 경우다.일본식 영어가 이렇듯 모두 영어 원어(原語)의 생략형을 쓰냐 하면 그렇지도 않다. '머그(mug)'와 같은 경우는 mug 자체로 이미 찻잔이나 컵을 의미하고 있지만, 일본식 영어는 굳이 필요 없는 '컵'을 더 붙여 'マグカップ(머그컵)'이라고 한다. 그리고 우리는 그 말을 그대로 받아들여 사용한다.