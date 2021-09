대전시, 25개 기업과 'Daejeon is U' 공동브랜딩 협약

큰사진보기 ▲ 대전시는 6일 오후 옛 충남도청에서 25개 협업기업과 "Daejeon is U 공동브랜딩" 협약식을 개최했다. ⓒ 대전시 관련사진보기

대전시가 도시브랜드 가치 상승과 지역기업의 동반성장을 위해 브랜드슬로건 'Daejeon is U(대전이즈유)' 공동브랜딩을 본격 추진한다고 6일 밝혔다.대전시는 이날 오후 옛 충남도청에서 25개 협업기업과 'Daejeon is U 공동브랜딩' 협약을 했다.이날 협약에 따라 앞으로 25개 기업은 Daejeon is U 공동마케팅을 위해 협업기업 상품에 Daejeon is U 슬로건을 무상으로 사용하게 된다. 또한 대전이즈유 신상품 개발, 포장 패키지 지원 등의 사업을 대전시와 25개 협약참여 기업들이 공동 추진하게 된다.협약에 참여한 기업들은 식·음료, 패션·뷰티, 생활·리빙, 팬시·문구, 스포츠 등 다양한 분야의 업체가 선정됐으며, 공동브랜딩 상품은 디자인 작업을 거쳐 이르면 9월 중순부터 시민들에게 판매할 예정이다.대전시는 협업기업에게 디자인 개발과 포장재 리뉴얼 사업비 등을 지원하고, 시청 TJ마트와 온통대전몰 입점 지원, 팝업스토어 운영 등 협업 상품에 대한 홍보와 판로도 지원할 계획이다.아울러 도시브랜드 상품을 통한 시민 및 관광객과의 접점 확대로 대전시 브랜드슬로건 인지도 상승과 기업 제품의 호감도 상승 등 시너지 효과를 낼 것으로 기대되고 있다.이날 허태정 대전시장은 "이번 공동브랜딩으로 지역기업이 대전시 도시브랜드와 함께 성장하고 대내외적으로 경쟁력을 높이는 계기가 되길 바란다"며 "Daejeon is U 브랜드슬로건이 지역기업과 협업을 통해 시민에게 친숙함과 자긍심을 주는 도시브랜드로 자리매김하기를 기대한다"고 말했다.한편, 대전시는 지난 7월 도시브랜드 대전이즈유와 협업이 가능한 상품이나 콘텐츠를 가진 대전에 본사를 둔 사업체(단체)를 대상으로 브랜드슬로건 협업기업을 공개모집, 모두 25개 기업을 선정했으며 앞으로 협업기업을 점차 확대할 계획이다.