"울 아부지 경운기가 이렇게 힙하다니" 대박 난 서산 '머드맥스'

서산을 소개한 홍보 영상이 공개 이틀 만에 조회수 80만을 기록하며 온라인에서 인기를 끌고 있다. 한국관광공사가 제작하고 유튜브를 통해 공개한 '필 더 리듬 오브 코리아(Feel the Rhythm of Korea)' 캠페인 영상 서산편 이야기다.지난해 한국관광공사는 가수 이날치의 '범 내려온다' 노래를 바탕으로, 우리 판소리와 k-힙합으로 캠페인 영상을 제작해 누적 조회 수 6억 뷰를 넘기는 등 화제를 모은 바 있다.지난 3일 공개한 관광 홍보 영상 '필 더 리듬 오브 코리아(Feel the Rhythm of Korea)' 캠페인 영상 2탄은 서울과 부산, 대구, 경주, 안동, 순천, 양양, 서산 등 10개 도시 관광지를, 각 지역에 맞는 우리 민요와 k-힙합을 결합해 제작했다.한국관광공사에 따르면, 한국 유명 힙합 레이블 하이어뮤직과 AOMG가 참여, K-힙합과 민요 후렴구가 어우러진 도시별 음원으로 구성했다.이번에 공개된 영상에서 '경주·안동편'은 민요 '강강술래'를 활용한 음원에 강강술래 춤과 사자춤, 오고무를 조합했고, '양양·강릉편'에서는 최근 동해안의 트렌드로 떠오른 바닷가의 서핑과 캠핑을 주제로 했다.또한, '대구편'은 다양한 골목 문화를, '순천편'은 한국의 전통적 삶의 방식을, 또 '부산·통영편'은 바닷가에서의 힐링을 주제로 삼았다. '서울편(1, 2편)'은 현대적인 서울, 그리고 전통의 서울을 주제로 잡아 각 영상별로 다양한 매력을 표현했다.이중에서 가장 화제를 모으고 있는 건 '서산편'이다. 서산편은 최근 '바지락 부대', '머드맥스'로 불리고 있는 서해안 갯벌 주민의 생활 모습을 담아, 이번에 공개된 10개 도시 관광지 영상 중에서 가장 많은 인기를 끌고 있다.영화 <매드맥스>의 자동차 질주 장면을 패러디해, '머드맥스'라는 제목으로 공개된 1분 27초 분량의 서산 소개 영상에는 이 지역 어르신들이 경운기를 끌고 질주하는 모습과 함께, 서산 지역 유명관광지의 모습이 담겨 있다.또 영상에는 천혜의 갯벌에서 주민들이 바지락을 캐는 모습 등 역동적인 생활상이 담겼다. 수십 명의 주민들이 바지락 작업을 위해 경운기를 끌고 갯벌을 질주하는 모습은 이 영상의 하이라이트다.이외에도 해미읍성, 간월암, 유기방가옥, 오지리 갯벌 등 서산의 주요 관광지를 담은 장면에 현대 힙합과 민요를 가미해 흥미를 끌고 있다.그래서일까, 지난 3일 오후 5시 공개된 영상은 조회 수 77만, '좋아요' 2만 개, 1803개의 댓글이 달리는 등 유튜브 인기 급상승 동영상에 올랐다(5일 오전 10시 기준). 곧 100만 뷰를 넘길 것으로 보인다.댓글 반응도 뜨겁다. '경운기 한 대쯤 끌어야 힙해지는 시대가 온 것인가?', '정말 최고다!', '마지막에 할머니 노랫가락이 심금을 울립니다', '서산을 이렇게 다이나믹하게 표현하시다니 멋집니다'는 네티즌들의 반응이 이어지고 있다.서산시민이라고 밝힌 한 네티즌은 '이렇게 힙하게 나올 줄은 상상도 못했다. 다들 서산 놀러오세여~'라는 댓글을 남겼고, 또 다른 이는 "아 눈물 난다. 내 고향 서산이여유~~ 멋지게 만들어 주셔서 감사합니다. 울 아부지 경운기가 이렇게 힙할 수 있다니, 일 잘하는 관광공사 조회수 폭탄 맞으셔유"라며 구수한 사투리로 서산시와 한국관광공사를 응원했다.한편, 지난 2일 영상 공개에 앞서 맹정호 서산시장은 "(영상을 통해) 시가 가진 천혜의 갯벌과 역사와 문화, 자연이 있는 품격있는 관광지를 세계에 알리게 됐다"라며 "앞으로도 지역의 매력을 홍보하는 데 적극 노력하겠다"고 밝혔다.다음은 한국관광공사가 공개한 '필 더 리듬 오브 코리아(Feel the Rhythm of Korea)-서산편'이다.