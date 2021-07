큰사진보기 ▲ 강리도 표지의 저서 좌: 유네스코 발간 세계사, 우: 일본 연구서 ⓒ 공개된 이미지 관련사진보기

실크로드는 세계의 상이한 지역들 사이에 이루어진 문화와 교역를 배경으로 한다. 유구한 역사를통해 이룩된 이문명과 사람들간의 교류는 다양한 지식의 공유를 가져왔다. 이러한 지식은 철학, 수학, 천문학, 지리학, 그리고 지도 제작을 포함한다. 특히 지도는 세계의 문화 활동과 세계관을 잘 보여준다. 그 깊은 역사를 증거하는 네 종의 지도가 있다. 즉, 프톨레미 세계지도(서기150). 이슬람 세계지도(서기 1154), 카탈란 아틀라스(1375), 그리고 한국의 세계지도(1402)다. (중략)

1402년 역사적인 지도 하나가 한반도에서 창제되었다. 이 지도가 특별한 까닭은 한반도 뿐 아니라 아프리카의 정확한 모습을 보여주기 때문이다. 또한 그것은 동양과 서양의 접속역사를 증언해 준다. 수세기동안에 걸쳐 제작된 지도와 해도들이 서로 영향을 주고받았던 것이다. 그것들은 지리영역의 발전을 가져왔고 나아가 다양한 사람들간의 만남을 가능케 했다. 때문에 이들 지도는 실크로드 문화 교류를 말해 주는 소중한 증거다.(*https://en.unesco.org/silkroad/content/did-you-know-mapping-and-compilation-world-maps-along-silk-roads 210622



<로프노르 라포박 羅布泊(뤄부포), …鹽澤, 浦昌海, Lop-nor(투르크어), Lob-nor(몽골어) 중국 신장 신장新疆 타림 분지 동단의 내륙호. 한위漢魏시대에는 염택鹽澤이나 포창호浦昌湖로 불렸으나, 뇌란해牢蘭海. 유택泑澤, 포일해浦日海라는 다른 이름들도 전해 온다. 유입하는 하천의 상화엥 따라 호면의 너비가 달라지고 이동하기 때문에 19세기 말부터 '방황하는 호'(혹은 '춤추는 호')라는 별명이 붙었으며, 지리학계에서는 이를 둘러싸고 유명한 '로프노르 논쟁'이 벌어졌다. 원래 선사시대에는 이 호수가 타림 분지의 태반을 차지했는데, 지질 변동으로 인해 동부의 낮은 곳으로 밀리면서 크기가 줄어들었다. …현재 호안湖岸에 기원전 2세기부터 존재했던 누란樓欄이나 미란米蘭 도시 유적의 황폐화된 모습으로 , 3-4세기 경에 이미 호면의 변화가 있었던 것으로 짐작된다. (후략)



큰사진보기 ▲ 방황하는 호수 강리도의 방황하는 호수 ⓒ 류코쿠대학 관련사진보기