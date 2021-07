문 대통령 '특별사절' 임명된 BTS, 전 세계에 희망 전한다

큰사진보기 ▲ 문재인 대통령은 21일 방탄소년단(BTS)을 "미래세대와 문화를 위한 대통령 특별사절"로 임명했다. ⓒ BIGHIT MUSIC 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 박경미 청와대 대변인이 21일 춘추관 2층 브리핑룸에서 현안 관련 대통령 지시사항을 브리핑하고 있다. ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

문재인 대통령은 21일 방탄소년단(BTS)을 '미래세대와 문화를 위한 대통령 특별사절'(아래 대통령 특별사절)'로 임명했다. 이에 따라 BTS는 대통령 특별사절로서 오는 9월 제75차 유엔총회 등 주요 국제회의에 참석해 전 세계 청년들에게 위로와 희망의 메시지를 전할 예정이다.박경미 청와대 대변인은 이날 오전 춘추관에서 브리핑을 통해 "문 대통령은 지속가능한 성장 등 미래세대를 위한 글로벌 의제를 선도하고, 국제사회에서 높아진 우리나라의 위상에 맞는 외교력의 확대를 위해, 방탄소년단(BTS)을 '미래세대와 문화를 위한 대통령 특별사절(Special Presidential Envoy for Future Generations and Culture)'로 임명했다"고 밝혔다.이어 박 대변인은 "금번 특별사절 임명은 국민의 외교 역량 결집을 통해 외교 지평을 넓혀 나가고자 하는 공공외교의 일환"이라며 "전 세계를 무대로 탁월한 활동을 펼치는 민간 전문가와의 협업을 통해 글로벌 이슈를 주도하는 국가 이미지 제고를 위해 추진됐다"고 설명했다.'대통령 특별사절'로서의 BTS 활동에 대한 설명도 했다. 박 대변인은 "(BTS는) 오는 9월 제75차 유엔총회 등 주요 국제회의에 참석하여 전 세계 청년들에게 위로와 희망의 메시지를 전할 예정"이라며 "또한 환경, 빈곤과 불평등 개선, 다양성 존중 등 글로벌 과제 해결을 위한 국제 협력을 촉진할 다양한 활동도 전개할 계획"이라고 밝혔다.또한 박 대변인은 "방탄소년단의 '퍼미션 투 댄스(Permission to dance)'는 어제(20일) 발표된 빌보드 메인 싱글 차트 핫100에서 지난 7주간 1위를 한 '버터(Butter)'에 이어 1위에 올랐다"면서 "'퍼미션 투 댄스' 가사에 담긴 위로의 메시지, 안무에 담긴 수어(手語) 메시지, 다양한 인종의 공존과 화합의 메시지는 전 세계와 연대와 협력을 통해 코로나 위기를 극복해 나가겠다는 대한민국의 의지와 상통하는 바가 있어, 이번 특별사절 임명은 더욱 큰 의미를 갖는다"고 강조했다.덧붙여 박 대변인은 "코로나19 장기화로 지쳐 있는 전 세계인들에게 희망과 긍정의 에너지를 전파해온 방탄소년단이 대통령 특별사절로 펼쳐갈 활동은 포스트 코로나 시대 선도국가로서 우리나라의 국가 위상을 제고하는데 크게 기여할 것으로 기대된다"고 말했다.