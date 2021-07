"기억을 금지하라 말라!"

큰사진보기 ▲ 기억을 금지하지 말라! 세월호 기억공간 철거를 용납할 수 없는 전세계 시민 동포들의 성명서 ⓒ 4.16해외연대 관련사진보기

'세월호 기억공간 철거를 용납할 수 없는 전세계 시민동포들'이 오세훈 서울시장의 세월호 지우기에 맞서 '기억을 금지하지 말라!'는 성명을 냈다. 이들은 성명서를 배포한지 이틀만에 1430여 단체 및 개인 서명을 받았으며, 구글폼( https://bit.ly/3k4fR1c )을 통해 계속해서 서명을 받고 있다고 전했다.서울시는 지난 5일, 4.16세월호참사가족협의회에 7월 26일까지 '광화문광장 세월호 기억공간' 철거를 일방적으로 통보했다. 4.16세월호참사가족협의회와 4.16연대, 4.16재단은 '세월호 기억공간 TF'를 구성, 서울시에 협의기구를 통해 기억공간의 존치에 대해 논의해 줄 것을 요청하였으나 거부당했다.일방적 철거 통보 소식이 알려진 9일, 전세계 시민동포들은 기억공간 철거를 규탄하는 성명을 내고 여론을 조직 중이다. 김선우 4.16연대 사무처장은 "4.16세월호참사가족협의회와 4,16연대는 오세훈 시장이 면담해 줄 것을 촉구한다"고 밝혔다.성명에 이름을 올린 단체들은 공동성명 제안단체인 전세계 세월호를 잊지않는 사람들의 네트워크인 4.16해외연대, 세월호참사진상규명을위하여(세.진.위), 전주세월호분향소, 416약속지킴이도봉모임, 청와대1인시위시민행동, 리멤버0416, S.P.Ring 세계시민연대 등 국내외 세월호 단체를 비롯하여 전교조, 김용균재단, 권유하다 등 교육 및 인권단체들이다.이들은 성명에서 △ 광화문 광장 세월호 기억공간을 그대로 둘 것 △ 서울시는 철거통보를 철회할 것 △ 시장은 세월호 가족들 및 시민들을 만나 그 목소리를 들을 것 △ 공무원들은 역사 앞에서 양심에 따라 움직일 것을 요구했다.다음은 성명 전문이다.[서명단체]4.16안산시민연대, 4.16해외연대, 416약속지킴이도봉모임, 4.16연대성남용인촛불, 4.16자카르타촛불행동, 416합창단, 427시대연구원, All Saints Episcopal Korean Church, Action One Korea, GSM, LA내일을여는사람들, La4Sewol, NC 진실희망연대, PCK(팍스크리스티코리아), S.P.Ring세계시민연대, Veterans for Peace, 가톨릭평화공동체, 개금고등학교동기회, 개헌민회, 개혁국민운동본부, 건강사회를위한약사회울산지부, 경기주권연대, 경인대진연, 고김관홍잠수사추모모임, 고양YWCA, 고양시민사회연대회의, 공공연구노조, 공공운수노조, 공공운수노조전국민주우체국본부, 공공운수노조 택시지부, 과천 문화 예술 연대, 관악을청년회, 광주광역시봉선청소년문화의집, 광주참교육 학부모회, 광주청소년촛불모임, 광화문TV, 구로노란리본, 국민안전진흥원, 국민주권연대, 권유하다, 김용균재단, 금속노조 경기지부 삼성전자서비스경기지회, 꿈꾸는 합창단, 나라사랑 징검다리 평화통일시민연대, 노동예술단'선언', 노란풍선, 노무현재단, 눈높이대교 노동조합, 뉴져지 416 노란리본, 다른세상을향한연대, 대교노동 조합, 더좋은세상뉴질랜드한인모임, 더불어숲작은도서관, 더불어시민연대, 독립영화협의회, 돌담, 동학실천시민행동, 들꽃교회, 라오스 민주회의, 리멤버0416, 문팬, 문화행동S#ARP, 미디어협동조합국민TV, 미주문지기, 미주한인 문화 체육 나눔 SKACAS, 미주한인우리세상, 민주노총 강원지역본부, 민주노총공공노조평등지부, 민주사회를위한변호사모임, 민주우체국본부광양지부, 민주우체국본부, 바르게살기운동 사하구 다대2동, 백만대군, 벨라스합창단, 부산인권포럼, 부천연대, 비평그룹 시각, 사) 시민생활환경회의, 사단법인 한국인민중문화모임, 사람사는세상, 사람사는세상애틀란타, 사랑의 씨튼 수녀회, 사회주의 플랫폼 자주와 공화, 삼성전자 서비스지회, 삼양리빙랩, 상식과정의, 샌프란시스코공감, 생명사랑나눔재단, 서구환경연합대한민국, 서울대학교민주동문회, 성남416연대, 세기강양(세월호를기억하는 서울강서양천시민모임), 세대공감 엠씨엔, 세대행동, 세시동(세월호를 기억하는 시드니 행동), 세아베스틸 실천투쟁 노동자회, 세월 사람 평화 해외연대, 세월호광주시민상주모임, 세월호를 기억하는 밴쿠버 사람들, 세월호를 기억하는 베를린 행동, 세월호를 기억하는 샌디에고 사람들, 세월호를 기억하는 수원 매탄동촛불, 세월호를 기억하는 오타와 사람들, 세월호를 기억하는 은평사람들의 모임, 세월호를 기억하는 일산시민 모임, 세월호를 기억하는 토론토 사람들, 세월호를 기억하는 필라델피아 사람들의 모임, 세월호를 잊지않는 뉴욕뉴저지사람들의 모임, 세월호를 잊지않는 보스턴사람들의 모임, 세월호를 잊지않는 사람들의모임 日本, 세월호를잊지않는시카고사람들의모임, 세월호를 잊지않는 애틀란타사람들의 모임, 세월호를 잊지않는 오렌지카운티사람들, 세월호지킴이운전촛불, 세월호진상규명과 안전한 정읍을 위한 시민모임, 세월호참사진상규명을위하여(세.진.위), 세월호촛불시민행동, 세월호충북대책위, 세은모, 솔바람마을학교, 솔터초, 수원4.16연대, 수원여성회, 수원일하는여성회, 스마트한세상 만들기 실천운동본부, 시드니 평화의 소녀상 연대, 시민연대함께, 시애틀늘푸른연대, 신나는문화학교, 쓰잘데기종합상사, 안산YWCA, 안산민예총, 안산 새사회연대 일:다, 안산줌인, 안양노란리본공작소, 안전누리교육원, 약콩밀면, 양심수후원회, 양평바꿈세, 어번세사모, 에드먼튼 희망실천네트워크, 여행생활협동조합, 용인시민의눈, 우리는 해외 독립군, 우리의소원은, 울산 4.16 기억행동, 울산민예총, 워싱턴 세월호를 기억하는 들꽃, 원불교 독일레겐스부르크 교당, 율하블루에, 음성민중연대/세월호음성대책위, 음성생활문화 예술공간 하다, 응답하라2016@나고야, 이래교회, 인권을 생각하는 사람들의 모임-브리즈번, 인천사람연대, 인천서구주민환경연합, 일다, 일본군위안부 할머니와 함께하는마창진시민모임, 전국민주연합노동조합 음성지부, 전교조안산지회, 전교조 양평지회, 전교조 인천지부, 전교조 전국수학 교사회, 전교조 충북지부, 전국공공연구노동조합, 전국공공연구노동조합전주정보문화산업진흥원지부, 전국교직원노동조합, 전국교직원노동조합경남지부마산중등지회, 전국민주연합노조 울릉군지부, 전국민주우체국본부, 전국학습지노조, 전주세월호분향소, 절권복싱, 정의당경기도당, 정의당경기도당(노동, 성소수자, 여성, 장애인, 청소년, 환경)위원회, 정의당(고양시갑, 고양시을, 광명시갑, 광주시, 군포시, 기아화성, 김포시, 부천시갑, 부천시병, 부천시을, 성남시, 수원시갑, 수원시을, 수원시병, 수원시정, 시흥시, 안산시, 안성시, 안양시, 일산시)위원회, 제주평화쉼터, 제천농민회남부지회, 조은시스템, 좋은바람협동조합, 주구, 주권연대, 진보당 서대문구위원회, 진보당 충북도당, 진보의 벗, 착한도농불이운동본부, 참교육을위한 전국학부모회 서울동북부지회, 참교육학부모회, 천주교의정부교구정의평화위원회, 청년정의당경기도당, 청소년이 꿈꾸는사월, 청와대1인시위시민행동, 촛불시민연대, 촛불혁명완성연대, 충남도당 천안당협, 칠보산자유학교, 코리아협의회, 태국 세사모, 통일중매꾼, 평등교육실현을위한 전국학부모회, 평등교육실현을위한충북학부모회, 평통사, 평화 인권이야기 인권교육센터, 포항행동하는시민들, 풍경세계문화협회, 풍암촛불모임, 프로그레시브 코리아, 하나누리, 한겨레신문발전연대, 한겨레신문주주단, 한국접근가능한관광네트워크, 한민족유럽연대, 호주한인교육문화센터(KCC), 함께, 함께맞는비@휴스턴/달라스/샌안토니오/오스틴/노르웨이, 함께크는여성울림, 행동하는 사람들, 행동하는의사회, 호주비전국제대학, 혼스비 노랑풍선, 힐인터네셔널, 1318 Happy Zone 인디고아이들, 13월의마을교육공동체 (연명단체 첨가중)개인 : Bonney Lee, Bruce lee, Byung Hee Lee, Candy So, Chloe Kim, Choi, Choiyohan, Dr. So Young Ryou, Ejay Kim, Esther, Eric Kim, EunYoung Park , Eunyoung Yoo, Francia Park, Heechul Jun, Hyun K. Kim, Hyunsuk Han, IL HONG, Il hong Baik, J, James , Jawon Kim, JEONG LEE, Jeongeun Kim, Jinhee Kang, Jiyoun Kim, Joon Lee, Kang Suk, KELLY LEE, Kyong H. Ra, Kyung Sik Joo, Kyunghee Kim, Meehyang Choi, Mi K Park, Michelle Kim, Mihyeon Kim, Min Lee, Myoung Kwon, Myungim Suh, Myungja Choi, Paul Shin, Sang-nam Hollenbach, Se Bai, Seong-Hi Bai, seong-hi bai, Seung Il Kim, Seung Soon Jang, SeungLim, Soon Cho, Soona Cho, Sung Park, Sunny Lemen, Yong Ha, Yong park, Yoshimi, Young Cho, Young Hwang, 가비 리, 강국휘, 강두원, 강두형, 강미자, 강민수, 강민지, 강병조, 강보영, 강사은, 강석도, 강석희, 강성훈, 강수희, 강순이, 강승학, 강신심, 강영미, 강용범, 강유미, 강윤희, 강정욱, 강정현, 강종길, 강주영, 강준호, 강태용, 강태욱, 강필상, 강혜진, 고윤실, 고명선, 고명희, 고미애, 고연정, 고윤철, 고은아, 고인수, 고정석, 고햔전, 공정욱, 공태준, 곽미예, 곽선숙, 구본희, 구윤미, 구자영, 권기영, 권태원, 권경아, 권광의, 권분교, 권세현, 권오복, 권정미, 권태욱, 권혁제, 권현숙, 권희명, 금혜윤, 기신애, 길숙자, 길원진, 김 철, 김가빈, 김경민, 김경수, 김경지, 김경태, 김경호, 김경희, 김경희, 김계봉, 김공석, 김광성, 김광연, 김광원, 김구대, 김규민, 김규원, 김근성, 김기동, 김기백, 김기정, 김기조, 김기준, 김기혁, 김나영, 김낙경, 김난주, 김남석, 김대식, 김대일, 김대종, 김덕중, 김동겸, 김동란, 김동선, 김동진, 김동채, 김동한, 김동희, 김라현, 김만성, 김면구, 김명숙, 김명웅, 김미나, 김미라, 김미선, 김미섭, 김미숙, 김미아, 김미아, 김미옥, 김미자, 김미정, 김민경, 김민선, 김민찬, 김민철, 김민화, 김민환, 김민희, 김범용, 김범중, 김병경, 김병년, 김병주, 김병철, 김보경, 김복철, 김복희, 김봉건, 김상균, 김상미, 김상직, 김상철, 김상현, 김상현, 김새봄, 김서진, 김석주, 김선영, 김성규, 김성수, 김성욱, 김성일, 김성종, 김성진, 김성진, 김성호, 김세영, 김송미, 김수복, 김수진, 김수현, 김숙희, 김 승, 김승한, 김시경, 김시연, 김시은, 김아람, 김안나, 김양섭, 김양수, 김연경, 김연숙, 김연지, 김연희, 김영관, 김영근, 김영배, 김영수, 김영안, 김영은, 김영일, 김영의, 김영주, 김영철, 김영학, 김영화, 김영환,김영훈, 김 옥, 김완복, 김용배, 김용원, 김용준, 김유경, 김유진, 김유진, 김윤선, 김윤선, 김윤정, 김윤정, 김윤정, 김윤희, 김은경, 김은실, 김은복, 김은성, 김은정, 김은주, 김은진, 김은하, 김은희, 김인경, 김인관, 김인숙, 김인태, 김일오, 김재광, 김재규, 김재만, 김재석, 김재원, 김재인, 김재홍, 김정경, 김정곤, 김정미, 김정미, 김정선, 김정숙, 김정숙, 김정식, 김정욱, 김정화, 김조현, 김종국, 김종대, 김종민, 김종성, 김종욱, 김종필, 김주연, 김주영, 김주현, 김주희, 김주희, 김준호, 김주현, 김중선, 김지영, 김지은, 김지인, 김지훈, 김진광, 김진아, 김진영, 김진웅, 김진철, 김진홍, 김창철, 김철회, 김충석, 김태영, 김태형, 김태호, 김태홍, 김태훈, 김태환, 김태희, 김태희, 김평화, 김한영, 김해연, 김해용, 김해주, 김향배, 김향순, 김헌상, 김 현, 김현석, 김현성, 김현수, 김현수, 김현영, 김형숙, 김형자, 김혜경, 김혜련, 김홍석, 김화순, 김환규, 김효원, 김효진,김효진, 김희경, 깅수진, 나상민, 나유리,남돈희, 남미숙, 남미아, 남미옥, 남상명, 남소영, 남영희, 남윤혜, 낭희섭, 노기종, 노동희, 노영기, 노재은, 노회창, 데이빗 임, 도상록, 도영기, 도현우, 라승희, 류상진, 류영준, 류진우, 류효상, 마수진, 마재광, 명경관, 맹제영, 목진만, 문명숙, 문선희, 문수정, 문홍석, 민경연, 민권기, 민병오, 민복숙, 민정기, 민홍기, 박경주, 박광서, 박길호, 박도형, 박동익, 박동진, 박매헌, 박명기, 박명희, 박명희, 박몽선, 박미경, 박미나, 박미리, 박미림, 박미자, 박미혜, 박민선, 박민정, 박병선, 박사무엘, 박상환, 박성수, 박성완, 박성원,박성필,박성현,박성필, 박성훈, 박솔지, 박수진, 박순남, 박신원, 박영만, 박영미, 박영인, 박요섭, 박요환, 박용규, 박웅석, 박윤종, 박윤준, 박원조, 박은경, 박은덕, 박은미, 박은주,박이재, 박정선, 박정식, 박정화, 박제욱, 박종민, 박종열, 박종평, 박주환, 박 준, 박준서, 박지원, 박지은, 박지희, 박진석, 박진태, 박진희, 박찬숙, 박창길, 박창숙, 박 청, 박치완, 박태환 ,박해영, 박헌영, 박현구, 박현주, 박현주, 박현준, 박현화, 박혜영, 박호진, 박효선, 반효정, 박환성, 방데레사, 방인성, 방철우, 방형민, 배성희, 배윤기, 배정훈, 배진훈, 배창호, 배태경, 백순옥, 백순정, 백승복, 백승주, 백옥진, 백지영, 백창석, 백창선, 백 훈, 변미혜, 변상하, 변인정, 변종연, 상지종, 서민희, 서병선, 서선영, 서수연, 서연경, 서연진, 서우석, 서의옥, 서정미, 서정숙, 서준대, 서지연, 서향순, 석승억, 선경희, 성광기, 성남수, 성영주, 성인경, 성희령, 손광락, 손익영, 손정엽, 손종현, 손해영, 송동윤, 송만정, 송명주, 송민아, 송민혜, 송승연, 송엘리, 송영석, 송영선, 송영인, 송영인, 송영한, 송원근, 송은석, 송주희, 송진욱, 송철호, 송형진, 송희태, 신가영, 신광식, 신덕용, 신동은, 신말순, 신미선, 신미숙, 신민경, 신민준, 신민형, 신사순, 신선영, 신숙자, 신윤실, 신애경, 신영희, 신원종, 신은옥, 신일룡, 신정옥, 신지영, 신지희, 신진미, 신진영, 신진철, 신창기, 신현암, 신효철, 심건우, 심규환, 심상란, 심승보, 심은희, 심재룡, 심정섭, 안건준, 안규완, 안금란, 안기원, 안김정애, 안다미, 안미현, 안병수, 안성만, 안순애, 안영산, 안영주, 안영희, 안용덕, 안윤미, 안종호, 안준희, 안창영, 안효성, 양경식, 양복순, 양선경, 양성일, 양승수, 양승현, 양윤하, 양장수, 양정용, 양재석, 양재훈, 양현미, 엘리사벳, 여혜경, 연현순, 염규정, 염종영, 염형만, 오경숙,오대혁, 오동성, 오미경, 오민서, 오선희, 오수미, 오수현, 오연서, 오윤슬, 오이정환, 오일용, 오종환, 오현근, 오혜련, 왕천호, 왕천호, 우봉원, 우정민, 우현주, 원소영, 원혜남, 원호길, 위성용, 위화성, 유경목, 유경민, 유광석, 유달우, 유문조, 유미숙, 유부일, 유승철, 유승희, 유연삼, 유영란, 유윤수, 유이규, 유인애, 유인영, 유재광, 유재헌, 유재훈, 유정민, 유정선, 유정선, 유정화, 유정희, 유제경, 유종일, 유주호, 유지용, 유효민, 윤경진, 윤덕준, 윤미령, 윤선희, 윤성운, 윤송민, 윤숙영, 윤애리, 윤영석, 윤영탁, 윤예지, 윤용숙, 윤유원, 윤유진, 윤은영, 윤재돈, 윤정기, 윤정아, 윤제영, 윤종식, 윤종환, 윤주병, 윤주환, 윤지연, 윤출호, 윤혁수, 윤희주, 이강복, 이강식, 이강택, 이강휘, 이경미, 이경민, 이경진, 이경희, 이광열, 이광태, 이광현, 이광현, 이구현, 이귀동, 이귀연, 이근덕, 이금주, 이기묘, 이기정, 이길현, 이대용, 이돈규, 이동균, 이동금, 이동환, 이동희, 이두희, 이명숙, 이미란, 이미란, 이미숙, 이미영, 이민정, 이민지, 이범하, 이병무, 이상경, 이상곤, 이상매, 이상미, 이상민, 이상준, 이상준, 이상헌, 이상희, 이서윤, 이서윤, 이서윤, 이선아, 이선애, 이선애, 이선용, 이성준, 이 솔, 이송순, 이수란, 이수미, 이수정, 이수미, 이수정, 이수진, 이수진, 이수진율리아, 이숙화, 이승미, 이신혜, 이안나, 이애경, 이애리, 이애림, 이에디나, 이연실, 이연환, 이영란, 이영수, 이연순, 이영출, 이영희, 이용선, 이용학, 이우식, 이우창, 이운하, 이원자, 이유진, 이윤덕, 이유리, 이윤정, 이윤정, 이윤진, 이윤희, 이은관, 이은실, 이은영, 이은정, 이은주, 이은희, 이인구, 이인철, 이자은, 이정주, 이재남, 이재남, 이재수, 이재영, 이재용, 이재직, 이정민, 이정아, 이정아, 이정애, 이정연, 이정호, 이정희, 이종숙, 이종애, 이종우, 이종우, 이종원, 이주영, 이주원, 이준용, 이지선, 이지원, 이지혜, 이진경, 이진아, 이진영, 이진영, 이진용, 이진희, 이찬재, 이채원, 이철주, 이철호, 이춘헌, 이충열, 이태수, 이태열, 이향규, 이해냄, 이해성, 이행근, 이 현, 이현구, 이현옥, 이현정, 이현주, 이현주, 이현진, 이형희, 이혜경, 이혜영, 이혜진, 이호정, 이 훈, 이흥석, 이흥우, 이희경, 이희성, 이희옥, 일심김예지, 임경리, 임경이, 임남희, 임도창, 임동규, 임미정, 임미화, 임병호, 임상근, 임선주, 임성호, 임소원, 임승민, 임영의, 임왕택, 임윤화, 임은희, 임재민, 임재환, 임지선, 임지현, 임지희, 임채형, 임태순, 임현승, 임현희, 임효정, 장경란, 장경숙, 장경순, 장광진, 장도국, 장래정, 장미례, 장민근, 장병윤, 장선화, 장성희, 장세훈, 장수란, 장시정, 장영배, 장영헌, 장완식, 장용희, 장유미, 장유미, 장윤정, 장은실, 장지태, 장혜영, 전광렬, 전근향, 전미정, 전범진, 전복철, 전삼혜, 전영민, 전용헌, 전유영, 전윤미, 전은숙, 전인선, 전인숙, 전정훈, 전종열, 전지윤, 전춘자, 전홍일, 전희경, 전희진, 정경미, 정경옥, 정경일, 정광용, 정구환, 정귀란, 정기열, 정남선, 정니콜, 정다운, 정대순, 정대웅, 정도희, 정명호, 정미향, 정미희, 정민기, 정민정, 정병철, 정보석, 정부중, 정상희, 정서희, 정석기, 정선민, 정성룡, 정성혜, 정세환, 정수남, 정 승, 정식훈, 정엥희, 정여혜, 정연하, 정연훈, 정연훈, 정영주, 정영철, 정영훈, 정옥순, 정용균, 정웅용, 정원옥, 정유경, 정 아, 정양희, 정예숙, 정유찬, 정윤영, 정윤희, 정은선, 정은진, 정인나, 정인영, 정인재, 정재연, 정재현, 정종세, 정종오, 정종현, 정종훈, 정지수, 정지은, 정진선, 정진영, 정찬미, 정창수, 정치원, 정태갑, 정헌, 정해영, 정현경, 정현선, 정현수, 정현순, 정현주, 정혜금, 정혜린, 정혜원, 정혜윤, 정혜진, 정화영, 정효원, 정 훈, 정훈철, 정희성, 제희정, 조경애, 조득철, 조만철, 조문숙, 조미아, 조미영, 조미예, 조민아, 조민희, 조상홍, 조성빈, 조성순, 조성순, 조성일, 조수빈, 조승래, 조승연, 조승환, 조양규, 조영숙, 조영신, 조용환, 조원영, 조유련, 조윤민, 조은경, 조은정, 조은지, 조익현, 조일현, 조장우, 조재문, 조재희, 조현숙, 조현옥, 조현진, 조형식, 조희주, 주대경, 주영환, 주우성, 주정숙, 주현우, 주홍일, 지미라, 지병수, 지자홍, 지준규, 진병완, 진유진, 진임순, 진임순, 진재열, 차영수, 차재민, 차희로, 채지원, 천경화, 천관묵, 천금호, 천선녀, 천소연, 천현주, 천희진, 최 현, 최강삼, 최강현, 최경숙, 최경자, 최광훈, 최규집, 최기동, 최기용, 최대현, 최문용, 최미라, 최민노, 최민수, 최병규, 최상원, 최석엉, 최선미, 최선영, 최선희, 최성민, 최성신 최성훈, 최수안, 최수정, 최수정, 최수진, 최슬기, 최승회, 최영민, 최영숙, 최영애, 최우영, 최욱진, 최운규, 최윤경, 최윤종, 최윤희, 최은숙, 최은미, 최인섭, 최인현, 최인호, 최일남, 최일영, 최재철, 최재홍, 최정림, 최정민, 최정아, 최정아, 최정안, 최정임, 최종선, 최종원, 최지은, 최지혜, 최진혁, 최창덕, 최창용, 최창욱, 최창준, 최헌국, 최현경, 최형록, 최혜원, 최광명, 추광명, 추말숙, 추봉수, 클레어함, 탁가이버, 하동균, 하루미, 하보예, 하태린, 하헌종, 한경실엘리사벳, 한동원, 한만수, 한미령, 한미선, 한성현, 한세진, 한정구, 한정혜, 한정화, 한준희, 한진희, 한창식,한철우, 한홍섭, 한희경, 한희영, 행복맘, 허건행, 허경화,허관, 허문봉, 허상수, 허윤정, 허정인, 허진균, 현광례, 현교중, 현은주, 현정희, 홍덕진, 홍동식,홍명주, 홍성미, 홍슬민, 홍은정, 홍정숙, 홍종현, 홍준기, 황관순, 황광수, 황광열, 황미선, 황선영, 황선영, 황선주, 황영대, 황용상, 황윤희, 황재영, 황준석, 황종수, 황향란, 황혜원, 흐르는강물 (서명자 첨가 중)