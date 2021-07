목함지뢰 떠내려오는 장항 습지, 대책이 필요하다

큰사진보기 ▲ 슬프도록 아름다운 오두산통일전망대 성동습지에서 바라본 분단의 경계 ⓒ 민승준 관련사진보기

다음은 성명서 전문이다.

[고양시민사회연대회의 성명서]



지난 6월 4일, 장항습지에서 환경정화 활동을 펼치던 고양시민이 지뢰 폭발 사고로 중상을 입는 사고가 발생했다. 피해자는 사회적 협동조합 한강의 조합원이며, 민족문제연구소 4,5대 지부장을 지내며 지역사회에 큰 공헌을 해 온 인물이다.



장항습지가 람사르 습지로 등록된 지 한 달도 되지 않아 벌어진 참담한 사고에 비통한 심정이다. 고양시민사회연대회의는 피해자의 신체적, 정신적 빠른 쾌유를 빌며, 더불어 정부와 지자체에 근본적인 대책 마련을 요구한다.



고양 지역에서 지뢰 폭발 사고가 처음이 아니다. 작년 7월 김포대교 하단에서 지뢰가 폭발해 시민 1명이 크게 다치는 사고가 발생했다. 이어 9월 17일과 28일 대덕생태공원과 행주산성역사공원 인근에서 M14 대인지뢰가 잇따라 발견되었다.



한반도는 세계에서 단위 면적당 지뢰 밀도가 가장 높은 곳이며, DMZ를 포함해 후방지역까지 전국에 200만 발 지뢰가 매설된 것으로 알려졌다. 특히 일반적 생각과 달리 지뢰 사고는 피해자 80%가 민간인이고, 야산과 강가에서 발생한 사고가 51%나 되기 때문에 시민들의 일상을 위협하는 요소다.



심지어는 홍수로 군부대 주변에 매설되었던 지뢰가 유실되면서 민가의 논밭으로 흘러들어 사고가 발생하는 경우도 생긴다. 2019년에 조사한 경기지역 지뢰, 불발탄 피해자 현황을 보면 지뢰 사고는 고양에서 1명이었지만, 이후에 잇따라 발생하는 것을 보면 안전하다고만 볼 수 없다.



특히 이번 사고는 장항습지의 종합적인 관리대책에 따른 탐방 시설 등을 한창 추진하고 있는 상황에서 벌어진 일이기 때문에 절대 그냥 지나칠 수 없다. 기본적인 안전 문제 해결 없이는 한강 하구나 장항습지의 평화적, 환경적 이용은 불가능하기 때문이다. 2018년 장항습지의 철책선을 제거할 시점부터 체계적인 관리가 부재할 수 있다는 우려가 있었다. 지자체와 군부대가 적극적으로 협조하지 않으면 보존 가치가 높은 장항습지가 한순간에 망가질 위험도 있는데다가, 지뢰 사고 가능성도 배제할 수 없었다. 국방부는 대대적인 지뢰 제거 작업을 펼쳤다고 하지만, 계속 문제가 발생하고 있으니 새로운 접근과 대책이 필요하다.



지금까지 국방부가 지뢰를 제거한 속도를 고려하면 전국에 매설된 지뢰를 제거하려면 400년이 걸린다. 국방부가 지뢰 제거에 대한 전문성도 없고, 의지도 없다는 것을 단적으로 보여준다. 특히 한국군이 사용하는 플라스틱 지뢰(M1)는 탐지가 어렵고, 작고 가벼워서 몇 백킬로도 떠내려 갈 수 있고, 돌 틈이나 식물 사이에 숨어버리기 쉽기 때문에 대대적인 수색작전을 펼쳐도 수거 수량은 미미한 실정이다. 현재 한국은 국제대인지뢰금지협약에도 가입하지 않았고, 국내에 체계적인 지뢰 제거를 위한 입법 체계도 부재한 현실이다. 국방부에만 지뢰 제거 활동을 맡길 수 없는 이유다.



유엔의 지뢰행동표준에 따르면, 지뢰 문제 해결에는 지뢰제거 작전의 전 단계인 비기술적 조사와 기술적 조사가 선행되어야 하고 환경영향 등의 각종 사전평가가 필요하다. 또 지뢰제거 뒤에는 토지 활동에 관한 사전논의를 거치도록 하고 있다. 방대한 지뢰행동표준과 실행규범에는 유엔 산하의 기구들과 인도적 국제단체 및 영리단체들이 지뢰 문제를 해결할 때 지켜야 할 사항들이 자세히 기록돼 있다.



또 국제표준은 지뢰제거를 군 단독의 임무로 설정하지 않고, 범부처협력, 지방정부와의 협력, 국제협력, 민관협력을 통해 해결할 것을 권고하고 있다. 캄보디아, 베트남 등은 대통령 또는 국무총리 직속의 지뢰전담기구를 설치하여 지뢰 문제를 해결하고 있다는 것을 명심해야 한다.



지뢰 사고의 책임은 매설한 군 당국에 있다. 특히 이번 장항습지 지뢰 폭발사고는 습지의 관리 계획하에서 환경정화 활동을 하던 것이었기 때문에 더더욱 정부의 관리 계획의 문제점을 드러낸다. 더 이상 미룰 수 없다. 시민 안전을 위협하는 지뢰 문제 해결을 위해 지방자치단체와 민간 단체를 포함한 범정부 기구 구성을 서둘러야 한다.



2021년 6월 9일



고양시민사회연대회의 연대단체



경기장애인인권포럼 , 고양금정굴유족회, 고양시민회, 고양시통합 공무원노동조합, 고양여성민우회,고양YMCA , 고양YWCA , 고양평화청년회, 나들목일산교회, 노동복지나눔센터, 민족문제연구소고양파주지부, (사)행복한미래교육포럼, 세월호를 기억하는 일산시민모임, 아시아의 친구들, 전교조 고양중등지회, 전교조 고양초등지회, 평화돛단배, 창작21작가회

1971년 이란 람사르(Ramsar)에서는 '물새 서식지로서 특히 국제적으로 중요한 습지에 관한 협약(Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat)'이 채택됐다. 세계는 매년 '세계 습지의 날'로 정하고 인류와 함께하는 습지의 소중함을 널리 알리는 계기로 삼고 있다. '람사르협약' 이라고 불리는 이 협약에는 170개국(2018년5월기준) 이 가입하고 수생태 환경의 보전을 위해 세계 2000곳 이상의 습지가 람사르습지로 등록되어 있다.우리나라는 1997년 101번째 람사르 회원국으로 가입했다. 람사르 내륙습지 1호는 인제 대암산 용늪이며, 연안습지 1호는 순천만이다. 현재까지 24개의 람사르 습지가 등록돼 관리하고 있다.1971년 람사르 협약 50주년을 맞이하여 2021년 5월24일 국내 24번째 람사르 습지로 지정된 고양시 장항습지는 길이 7.6㎞, 면적 5.95㎢ 으로 2006년 4월 17일 한강하구 습지 보호지역으로 파주 산남습지, 성동습지와 함께 지정된지 15년 동안 환경운동가와 시민사회의 헌신으로 이룬 결과이다.2018년 4.27판문점 선언이후 한반도에 평화가 오면서 군부대까지 철수하며 철책을 제거하고 일반인들이 가볼수 있는 곳이 되었다. 행주산성을 지나 서해바다 방향으로 조금더 가면 한강하구 강변에 버드나무 군락이 무성한 습지이다. 신곡수중보에서 일산대교 사이에 한강하구의 바닷물과 강물이 만나는 기수역에 위치하여 갯벌, 논, 초지, 숲 등 생물들의 서식처가 다양하게 존재하여 생태계가 잘 보전되어 있는 곳이다.하지만 지뢰 매설지역이 아닌 장항습지는 지뢰에서 안심할 수 없는 곳이다 조수간만의 차이가 9미터나 되는 서해바다 특성과 기후변화로 장마철 폭우에 매년 최고수위를 갱신하는 한강하구 임진강 하구에 인접한 지뢰지역 토사가 강물과 함께 흘러 내려 바닷물을 타고 한강을 거슬러 올라 유엔사와 국군이 관리하는 M14 지뢰는 신곡수중보를 넘어 서울지역 한강에서 까지 매년 발견되고 있다.이런 목함지뢰와 물에 뜨는 가벼운 유실지뢰는 전쟁과 아무런 상관이 없는 이번 고양시 '사회적협동조합 한강'의 환경운동가를 불구로 만들었다. 한강과 임진강에 떠다니는 유실 지뢰는 꾸준한 모니터링을 통해 회수하여 사건사고를 줄일 수 있을 뿐 완전히 없앨 수는 없다. 특히 분단의 경계 남과 북이 공동으로 이용하는 개성반도를 둘러싼 지역은 목함 지뢰까지 떠내려 오기에 만약 이곳에서는 보물상자처럼 보이는 나무상자 같은 게 있으면 건드리지도 않고 꼭 신고해야 한다.지난 6월 28일 장항습지 지뢰 폭발사고 대응 고양시민사회 토론회가 고양시노동권익센터 8층 강당에서 열렸다. 이날 이지수 녹색연합 활동가, 박평수 한강하구습지보전협의회 대표, 구준희 한강유역환경청 과장, 박노선 고양시 환경정책과장, 백창환 민족문제연구소 파주고양지부장, 대책회의 대표, 시민단체등이 참석하였다. 피해자들이 모여 함께 눈물만 흘리고 서로 위로하는 시간이었다.백창환 민족문제연구소 지부장은 "토론회를 통해 얻은 중요한 결론은 지역에서 일어안 단순한 지뢰 사고가 아니라 세계적인 람사르 습지에서 일어난 유엔사, 국방부의 범죄를 고양시가 직무유기한 재난으로 선포하자"고 주장했다.내 발목을 노리는 지뢰가 흘러 다니는 한강하구, 고양시 장항 람사르 습지를 방문해보자. 기후변화로 갈수록 늘어나는 유실지뢰에 맞서 지뢰를 발견하도록 해주는 습지 모니터링은 해외에서처럼 민간전문단체들이 나서서 운영할 때가 됐다.한강하구 '지뢰 재난시대'에, 각계의 관심을 유도해야 우리가 왜 세계적인 람사르 습지에서 지뢰를 만나야 하는지, 왜 대책이 필요한지를 제대로 알릴 수 있을 것이다.