"조선일보 폐간" 청와대 국민청원을 지지합니다

큰사진보기 ▲ 기사와 무관한 삽화가 사용된 사례. 이후 조선일보는 관련해 사과문을 올렸다. ⓒ 조선일보 관련사진보기

조선일보> 폐간과 TV조선 설립 허가 취소를 요구하는 청와대 국민청원 참여 인원이 20만 명을 넘겼다. 언론의 자유라는 미명 하에 진실 왜곡, 인권침해, 불공정 보도로 피해자를 양산하는 것은 언론자유 보호의 영역일 수 없다는 게 청원의 취지다.조선일보사는 특정 인물을 의도적으로 편집해 실제의 사건과는 무관한 기사에 등장시키는 문제를 범했다. 이후 몇 차례 사과했지만 같은 잘못이 반복되고 있다. 그렇기에 이에 분노한 시민들이 청와대 국민청원을 통해 조선일보 폐간을 공론화하려는 것이다.<조선일보>의 영문판 사설 제목 'Why does Moon keep sucking up to N.Korea?'(왜 문 대통령은 북한에 아부하는가?)만 봐도, suck이란 단어는 비속어로 주요 언론사가 대통령이나 한국을 거론할 때 사용하기엔 부적절하다고 생각한다.뿐만 아니라 <조선일보>는 코로나19 방역을 위한 사회적 거리 두기에 역행하는 사례 기사에 문 대통령을 연상시키는 삽화를 넣기도 했다.이밖에 성매매 관련 기사에는 그 내용과 전혀 무관한 조국 전 법무부 장관과 그의 딸 조민씨의 일러스트를 첨부해 논란이 불거지기도 했다. 조 전 장관은 LA조선일보를 상대로 1억 달러, 한화 1140억 원에 이르는 손해배상 소송을 검토하겠다는 뜻을 내비쳤다.<조선일보>는 삽화를 부주의하게 사용한 기자에게 사실상 책임을 돌리는 사과문을 올렸는데, 반복되는 문제를 과연 '개인'의 실수 문제로만 치부할 일일까 싶다.더불어민주당이 추진하는 언론사 징벌적 손해배상제의 도입이 왜 시급한가를 느끼게 된다.독자이자 국민의 한 사람으로서 생각한다. 부도덕한 문제를 반복적으로 일으키는 신문의 폐간이, 그 신문이 존재하는 것보다 더 나은 사회를 위해 한걸음 내딛는 것이라면 폐간이 답이라고.막강한 권력을 지닌 사주의 손아귀에 놀아나는 기사가 탄생하는 사유화된 언론은 사회악이다.