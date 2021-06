"일본군 '위안부' 피해생존자의 존엄 회복, 정의 바로세우기"

큰사진보기 ▲ 온라인강연중인 티나 돌고폴(Tina Dolgopol) 교수 ‘세계전시성폭력 추방의 날’을 맞이하여 “액티비즘, 영감과 유산: 사례연구로서 일본군’위안부’(Activism, Inspiration and Legacy: The “Comfort Women” as a case study)”를 주제로 호주의 국제법학자 플린더스 대학교 티나 돌고폴(Tina Dolgopol) 교수의 강연이 온라인으로 개최되었다. ⓒ 시드니 평화의 소녀상 연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 시드니 평화의 소녀상 연대 활동가들 국제 여성의 날 행사에서 호주의 위안부 피해 할머니, 얀 루프 오헤른 (Jan Ruff O’Herne)의 메시지를 알리는 시드니 평화의 소녀상 연대 활동가들 ⓒ 시드니 평화의 소녀상 연대 관련사진보기

지난 6월 19일 '세계전시성폭력 추방의 날'을 맞이해 "액티비즘, 영감과 유산: 사례연구로서 일본군'위안부'(Activism, Inspiration and Legacy: The "Comfort Women" as a case study)"를 주제로 호주의 국제법학자 플린더스 대학교 티나 돌고폴(Tina Dolgopol) 교수의 강연이 온라인으로 개최됐다.웨비나가 열렸던 19일은 유엔이 지정한 '세계전시성폭력 추방의 날'. 과거 일본군성노예제 문제뿐 아니라 오늘날에도 세계 여러 분쟁지역에서 이어지고 있는 전시성폭력 문제의 심각성을 참가자들에게 상기시켰다.유엔은 국제적인 평화안보 유지와 성폭행을 전쟁무기로 사용하는 것을 금지하는 안보리 결의안 1820호가 채택된 날을 기념하며, 전시성폭력 추방을 위한 국제사회의 노력을 촉구하고자 2015년부터 매년 6월 19일을 세계 전시성폭력 추방의 날로 지정해 다양한 캠페인을 이어오고 있다.이날 웨비나의 강연자로는 호주의 국제법학자이자 인권 및 무력분쟁하 아동인권과 여성 분야에서 다수의 연구와 출판을 해왔던 플린더스 대학교 티나 돌고폴 교수가 초청됐다. 티나 돌고폴 교수는 2000년 12월 도쿄에서 열린 일본군 성노예 전범 여성국제법정의 수석 검사로 참여해 일본군'위안부' 문제를 인도주의에 반하는 범죄로 규정하고, 히로히토 천황을 비롯해 관련자들을 공동 기소했다.돌고폴 교수는 액티비즘에 대한 본인의 영감에 대해, "1993년 국제사법재판소(International Commission of Jurists, ICJ)의 요청으로 일본군'위안부' 피해자들의 증언을 직접 인터뷰를 통해 수집했던 일이 커다란 계기가 됐다"고 설명했다.당시 돌고폴 교수에게 피해사실을 증언한 20여 명의 일본군'위안부' 피해자들은 자신들의 이런 증언활동이 어떤 국제적인 인정이나 관심으로 보장되지 않았음에도 불구하고 기꺼이 자신들의 트라우마적인 경험을 털어놨다. 이러한 행동은 다시는 이런 끔찍한 일들이 반복되지 않기를 바라는 피해자들의 정말 대단한 용기라고 생각했다고 한다. 피해자들을 직접 만났던 이런 경험들이 이후 돌고폴 교수 자신의 연구와 강연 활동에 근본적인 변화를 가져왔다고도 했다.돌고폴 교수는 또한 백인 여성으로는 유일하게 일본군성노예제 피해사실을 국제사회에 증언했던 네델란드계 호주인 얀 러프 오헌(Jan Ruff O'Herne)과의 만남을 회상하며 "얀은 백인 여성으로서의 자신의 증언이 가져올 관심에 대해 잘 알고 있었으며, 매우 용기있는 대단한 연설자"라고 소개했다.돌고폴 교수는 2차 세계대전이 끝나고 일본군이 패전한 이후에도 많은 일본군'위안부' 피해 여성들이 고국으로 돌아가지 못하거나 귀향을 포기한 사례를 이야기 하며, "(일본군'위안부' 피해자와 같은) 여성들은 분쟁 이후에도 자신들이 속했던 여러 커뮤니티의 지지와 젠더 감수성에 기반한 다양한 지원들을 지속적으로 필요로 한다"고 했다. 그래야 "이 여성들의(위안소 경험과 같은 끔찍한 경험으로부터의) 회복을 촉진하고, 치유와 커뮤니티로의 재통합을 도울 수 있다"고 강조했다.또한 "일본군'위안부' 피해 생존자들의 명예와 존엄을 회복하는 일, 자존감을 회복하는 일 모두 정의를 바로세우는 일이자 이러한 운동이 다른 피해 여성들을 도울 수 있다는 점이 이 운동이 가진 커다란 유산"이라고 설명했다.웨비나 참가자 남윤혜씨는 "일본군성노예제 문제는 어찌 보면 지금 세대와는 동떨어진 역사 속 한 사건이라 생각할 수 있겠지만 전시성폭력이 여전히 빈번하게 발생하는 것처럼 현재진행형의 문제"라며 "이번 웨비나를 통해 젊은 세대들이 이 문제에 관심을 갖고 역사를 바로 세우고자 연대하며 최선을 다하고 있다는 사실이 참 감명 깊었다"라고 말했다.이번 오세아니아 활동가 웨비나는 오세아니아 지역의 일본군성노예제 문제 관련 이슈와 연구활동에 대해 대중적인 이해를 높이고 지역을 기반으로 한 연구자와 활동가 간 네트워크와 연대를 강화하고자 기획됐다. 호주, 뉴질랜드, 한국, 일본에서 총 25명이 참여했으며, 웨비나의 주요 강연 부분은 곧 영상으로 대중에게 공개될 예정이다. 공동주관 단체는 시드니 평화의 소녀상 연대 , 멜번 평화의 소녀상 위원회, 브리즈번 인권을 생각하는 사람들의 모임, 뉴질랜드 평화의 소녀상 건립추진위원회다.오세아니아 활동가 웨비나에 대한 자세한 문의는 activists@fcwsydney.org.au 와 facebook.com/fcwsydney.org.au 로 하면 된다.