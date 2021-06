1895년 일본제 지도에 담긴 조선의 기구한 운명

큰사진보기 ▲ 로스의 한국어 교재 Ross의 (한국어 첫 걸음) ⓒ webcache.googleus 관련사진보기

나, 조선말 배우고자 한다.

너, 나를 선생 대접해주겠니?

나, 대접 하리다.

얼마나 주겠슴마?

한 달에 넉냥.

좋은 선생은 마땅이 대국말(중국어) 알아야해.

조선말 배우기 쉽다.

큰사진보기 ▲ 일본제 조선전도 1895년 판 ⓒ 미국 지리협회 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 조선 지명 사토우의 조선 지명 ⓒ 미국 지리협회 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 원산 일본 식민지 1895년 일본제 조선전도 ⓒ 미국지리협회 관련사진보기