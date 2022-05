▲ <자연 선택의 방법에 의한 종의 기원, 즉 생존 경쟁에서 유리한 종족의 보존에 대하여>(On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life) 2판. 스코틀랜드 국립 박물관. ⓒ Wikipedia Public Domain