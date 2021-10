▲ 정치전문지 <폴리티코>(Politico) 9월 9일자 "덴마크, 코로나19 방역 규제를 모두 해제한 유럽 연합 내 첫 나라가 되다(Denmark is first in EU to lift all coronavirus restrictions)"라는 제목의 기사는 당시까지 덴마크에서 이용되던 '코로나19 패스"가 더는 필요 없게 된다고 설명했다. ⓒ 폴리티코

"(코로나19 바이러스는) 더 이상 (우리) 사회의 결정적인 위협이 아닙니다."

▲ '크리스티아니아 50주년'을 기념하는 축하 행사에 참여한 코펜하겐 시민들(2021.9.22). 코펜하겐의 크리스티아니아 지역은 1971년 9월 26일에 설립되었다. 덴마크는 9월 10일 시행 중인 나머지 코로나 조치를 해제했다. ⓒ 연합뉴스

▲ 솅겐비자인포(schengenvisainfo) 웹페이지 10월 16일 자 뉴스는 "덴마크, 여행 권고 정상화- 코로나19 더 이상 주요 요소 아니야(Denmark Normalizes Its Travel Advice ? COVID-19 Is No Longer the Main Factor)"라는 제목 아래, 10월 15일 부로 덴마크 외교부가 주민들의 해외여행에 대한 권고에 코로나19 현황이 아닌 다른 안보 요소들을 중점에 두게 될 것이라고 전했다. ⓒ 솅겐비자인포