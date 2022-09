NMIXX(엔믹스. 릴리(LILY), 해원, 설윤, 지니, 배이(BAE), 지우, 규진)의 배이가 19일 오후 서울 광진구의 한 공연장에서 열린 두 번째 싱글 < ENTWURF(엔트워프) > 발매 기념 쇼케이스에서 타이틀곡 'DICE(다이스)'를 선보이고 있다.



'DICE(다이스)'는 중심 세계관인 'MIXXTOPIA(믹스토피아)'로 가는 항해길에 나타난 주사위 게임 속 미스터리 적대자의 방해에 맞서 전진하려는 NMIXX의 모험을 게임에 접목한 노래다.









'엔믹스' 배이 NMIXX(엔믹스. 릴리(LILY), 해원, 설윤, 지니, 배이(BAE), 지우, 규진)의 배이가 19일 오후 서울 광진구의 한 공연장에서 열린 두 번째 싱글 < ENTWURF(엔트워프) > 발매 기념 쇼케이스에서 포토타임을 갖고 있다. NMIXX는 JYP가 ITZY(있지) 이후 약 3년 만에 선보인 7인조 신인 걸그룹으로 now, next, new, 미지수 'n'을 뜻하는 문자 'N'과 조합, 다양성을 상징하는 'MIX'를 합성해 '새로운 시대를 책임질 최상의 조합'이라는 뜻을 담고 있다. ⓒ 이정민