빌리(Billlie. 시윤, 수현, 츠키, 션, 하람, 문수아, 하루나)의 수현이 31일 오후 서울 광진구의 한 공연장에서 열린 미니 3집 < the Billage of perception: chapter two(더 빌리지 오브 퍼셉션: 챕터 투) > 발매 기념 쇼케이스에서 타이틀곡 'RING ma Bell (what a wonderful world) (링 마 벨 (왓 어 원더풀 월드))'를 선보이고 있다.



'RING ma Bell (what a wonderful world)'은 어른으로 성장하며 마주한 삶의 변곡점에서 느끼는 감정과 새로운 시작에 대한 다짐을 표현한 곡이다.



큰사진보기 '빌리' 수현 빌리(Billlie. 시윤, 수현, 츠키, 션, 하람, 문수아, 하루나)의 수현이 31일 오후 서울 광진구의 한 공연장에서 열린 미니 3집 < the Billage of perception: chapter two(더 빌리지 오브 퍼셉션: 챕터 투) > 발매 기념 쇼케이스에서 포토타임을 갖고 있다. < the Billage of perception: chapter two >는 데뷔 앨범과 이어지는 시리즈로, 스토리텔링 방식으로 그려지는 대서사를 확장시킨 앨범이다. ⓒ 이정민

큰사진보기 '빌리' 수현 빌리(Billlie. 시윤, 수현, 츠키, 션, 하람, 문수아, 하루나)의 수현이 31일 오후 서울 광진구의 한 공연장에서 열린 미니 3집 < the Billage of perception: chapter two(더 빌리지 오브 퍼셉션: 챕터 투) > 발매 기념 쇼케이스에서 수록곡 'B’rave ~ a song for Matilda (브레이브 ~ 어 송 포 마틸다)'를 선보이고 있다. ⓒ 이정민

