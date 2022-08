큰사진보기 [오마이포토] 'CIX' 강렬한 비주얼 ⓒ 이정민



CIX(씨아이엑스. BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석)가 22일 오후 서울 서대문구의 한 대학교에서 열린 다섯 번째 미니앨범 < 'OK' Episode 1 : OK Not (오케이 에피소드 1 : 오케이 낫) > 발매 기념 쇼케이스에서 타이틀곡 '458'을 선보이고 있다.



타이틀곡 '458'은 사랑의 본질을 찾기 위해 빠르게 나아가겠다는 의지와 함께 본능과 이성 사이의 고통스러운 갈등에 대한 내용을 표현하고 있다.









큰사진보기 'CIX' 강렬한 비주얼 CIX(씨아이엑스. BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석)가 22일 오후 서울 서대문구의 한 대학교에서 열린 다섯 번째 미니앨범 < 'OK' Episode 1 : OK Not (오케이 에피소드 1 : 오케이 낫) > 발매 기념 쇼케이스에서 타이틀곡 '458'을 선보이고 있다. 타이틀곡 '458'은 사랑의 본질을 찾기 위해 빠르게 나아가겠다는 의지와 함께 본능과 이성 사이의 고통스러운 갈등에 대한 내용을 표현하고 있다. ⓒ 이정민







큰사진보기 'CIX' 강렬한 비주얼 CIX(씨아이엑스. BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석)가 22일 오후 서울 서대문구의 한 대학교에서 열린 다섯 번째 미니앨범 < 'OK' Episode 1 : OK Not (오케이 에피소드 1 : 오케이 낫) > 발매 기념 쇼케이스에서 타이틀곡 '458'을 선보이고 있다. 타이틀곡 '458'은 사랑의 본질을 찾기 위해 빠르게 나아가겠다는 의지와 함께 본능과 이성 사이의 고통스러운 갈등에 대한 내용을 표현하고 있다. ⓒ 이정민







큰사진보기 'CIX' 강렬한 비주얼 CIX(씨아이엑스. BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석)가 22일 오후 서울 서대문구의 한 대학교에서 열린 다섯 번째 미니앨범 < 'OK' Episode 1 : OK Not (오케이 에피소드 1 : 오케이 낫) > 발매 기념 쇼케이스에서 타이틀곡 '458'을 선보이고 있다. 타이틀곡 '458'은 사랑의 본질을 찾기 위해 빠르게 나아가겠다는 의지와 함께 본능과 이성 사이의 고통스러운 갈등에 대한 내용을 표현하고 있다. ⓒ 이정민







추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널에서 오마이뉴스를 구독하세요