큰사진보기 [오마이포토] 'CIX' 용희, 웃을 때 멋진남 ⓒ 이정민



CIX(씨아이엑스. BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석)의 용희가 22일 오후 서울 서대문구의 한 대학교에서 열린 다섯 번째 미니앨범 < 'OK' Episode 1 : OK Not (오케이 에피소드 1 : 오케이 낫) > 발매 기념 쇼케이스에서 포토타임을 갖고 있다.



< 'OK' Episode 1 : OK Not >은 사랑의 본질을 찾기 위한 고민을 담은 앨범으로, 본격적으로 'OK' 시리즈의 서막을 여는 작품이다.









큰사진보기 'CIX' 용희, 웃을 때 멋진남 CIX(씨아이엑스. BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석)의 용희가 22일 오후 서울 서대문구의 한 대학교에서 열린 다섯 번째 미니앨범 < 'OK' Episode 1 : OK Not (오케이 에피소드 1 : 오케이 낫) > 발매 기념 쇼케이스에서 포토타임을 갖고 있다. < 'OK' Episode 1 : OK Not >은 사랑의 본질을 찾기 위한 고민을 담은 앨범으로, 본격적으로 'OK' 시리즈의 서막을 여는 작품이다. ⓒ 이정민







큰사진보기 'CIX' 용희, 웃을 때 멋진남 CIX(씨아이엑스. BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석)의 용희가 22일 오후 서울 서대문구의 한 대학교에서 열린 다섯 번째 미니앨범 < 'OK' Episode 1 : OK Not (오케이 에피소드 1 : 오케이 낫) > 발매 기념 쇼케이스에서 포토타임을 갖고 있다. < 'OK' Episode 1 : OK Not >은 사랑의 본질을 찾기 위한 고민을 담은 앨범으로, 본격적으로 'OK' 시리즈의 서막을 여는 작품이다. ⓒ 이정민







추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널에서 오마이뉴스를 구독하세요