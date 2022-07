스테이씨(STAYC. 수민, 시은, 아이사, 세은, 윤, 재이)의 시은이 19일 오후 서울 광진구의 한 공연장에서 열린 세 번째 싱글앨범 < WE NEED LOVE (위 니드 러브) > 발매 쇼케이스에서 타이틀곡 'BEAUTIFUL MONSTER (뷰티풀 몬스터)'를 선보이고 있다.



'BEAUTIFUL MONSTER'는 사랑에 빠져 때로는 아프게 하고 치료해 주는 존재로서, 사랑이라는 행복의 이면에 숨어있는 두려움을 표현한 곡이다.



'스테이씨' 시은 스테이씨(STAYC. 수민, 시은, 아이사, 세은, 윤, 재이)의 시은이 19일 오후 서울 광진구의 한 공연장에서 열린 세 번째 싱글앨범 < WE NEED LOVE (위 니드 러브) > 발매 쇼케이스에서 포토타임을 갖고 있다. < WE NEED LOVE >는 사랑을 둘러싼 용기와 희망, 두려움 등의 감정을 극적인 표현력으로 그려낸 앨범이다. ⓒ 이정민