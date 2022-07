큰사진보기 [오마이포토] '슈퍼주니어' 동해 ⓒ Label SJ



슈퍼주니어의 동해가 12일 오전 비대면으로 열린 정규 11집 Vol.1 < The Road : Keep on Going(더 로드 : 킵 온 고잉) > 발매 기념 온라인 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다.



이번 앨범에는 타이틀곡 'Mango (망고)'를 포함해 'Don't Wait (돈 웨잇)', 'My Wish (마이 위시)', 'Everyday (에브리데이)', 'Always (올웨이즈)' 등 성숙한 사랑 이야기를 담은 5곡이 수록되어 있다.



사진=Label SJ 제공



큰사진보기 '슈퍼주니어' 동해 슈퍼주니어가 정규 11집 Vol.1 < The Road : Keep on Going(더 로드 : 킵 온 고잉) >을 발매했다. 이번 앨범에는 타이틀곡 'Mango (망고)'를 포함해 'Don’t Wait (돈 웨잇)', 'My Wish (마이 위시)', 'Everyday (에브리데이)', 'Always (올웨이즈)' 등 성숙한 사랑 이야기를 담은 5곡이 수록되어 있다. 사진은 동해. ⓒ Label SJ

큰사진보기 '슈퍼주니어' 동해 슈퍼주니어가 정규 11집 Vol.1 < The Road : Keep on Going(더 로드 : 킵 온 고잉) >을 발매했다. 이번 앨범에는 타이틀곡 'Mango (망고)'를 포함해 'Don’t Wait (돈 웨잇)', 'My Wish (마이 위시)', 'Everyday (에브리데이)', 'Always (올웨이즈)' 등 성숙한 사랑 이야기를 담은 5곡이 수록되어 있다. 사진은 동해. ⓒ Label SJ

큰사진보기 '슈퍼주니어' 동해 슈퍼주니어가 정규 11집 Vol.1 < The Road : Keep on Going(더 로드 : 킵 온 고잉) >을 발매했다. 이번 앨범에는 타이틀곡 'Mango (망고)'를 포함해 'Don’t Wait (돈 웨잇)', 'My Wish (마이 위시)', 'Everyday (에브리데이)', 'Always (올웨이즈)' 등 성숙한 사랑 이야기를 담은 5곡이 수록되어 있다. 사진은 동해. ⓒ Label SJ







추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널에서 오마이뉴스를 구독하세요