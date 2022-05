LIGHTSUM(라잇썸. 상아, 초원, 나영, 히나, 주현, 유정, 휘연, 지안)의 초원이 24일 오후 서울 용산구의 한 공연장에서 열린 첫 번째 미니앨범 < Into The Light(인투더라잇) > 발매 기념 쇼케이스에서 타이틀곡 'ALIVE'를 선보이고 있다.



'ALIVE'는 무채색이던 세상이 생동감 넘치게 변하는 과정을 솔직하고 사랑스러운 방식으로 녹여낸 곡이다.



사진=큐브 엔터테인먼트 제공



'LIGHTSUM' 초원 LIGHTSUM(라잇썸. 상아, 초원, 나영, 히나, 주현, 유정, 휘연, 지안)의 초원이 24일 오후 서울 용산구의 한 공연장에서 열린 첫 번째 미니앨범 < Into The Light(인투더라잇) > 발매 기념 쇼케이스에서 타이틀곡 'ALIVE'를 선보이고 있다. 'ALIVE'는 무채색이던 세상이 생동감 넘치게 변하는 과정을 솔직하고 사랑스러운 방식으로 녹여낸 곡이다. ⓒ 큐브 엔터테인먼트

'LIGHTSUM' 초원 LIGHTSUM(라잇썸. 상아, 초원, 나영, 히나, 주현, 유정, 휘연, 지안)이 24일 오후 서울 용산구의 한 공연장에서 열린 첫 번째 미니앨범 < Into The Light(인투더라잇) > 발매 기념 쇼케이스에서 포토타임을 갖고 있다. < Into The Light >에는 타이틀곡 'ALIVE(얼라이브)', 'i(아이)', 'GOOD NEWS(굿 뉴스)', 'Q(큐)', 'Bye Bye Love(바이 바이 러브)' 등 총 5개 곡이 수록되어 있다. ⓒ 큐브 엔터테인먼트