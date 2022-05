큰사진보기 [오마이포토] 'AB6IX' ⓒ 브랜뉴뮤직



AB6IX(전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)가 18일 오후 비대면으로 열린 5th EP < A to B > 발매 기념 온라인 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다.



< A to B >는 'COMPLETE' 시리즈를 통해 완성시킨 색깔과 매력을 A로, 앞으로 보여주고 증명할 새로운 도전을 B로 표현해 지금까지의 정체성을 뛰어넘어 한 단계 더 올라가겠다는 의지를 'A to B'라는 함축적인 키워드로 담아낸 앨범이다.



사진=브랜뉴뮤직 제공



